Nominan a Jordi Xammar para mejor regatista del mundo en 2025

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 13:21 | Actualizado 13:36h.

Jordi Xammar ha sido nominado para mejor regatista del mundo en 2025 por la Federación Internacional de vela a través de los premios que patrocina Rolex y que se entregarán el próximo 5 de noviembre en Irlanda. Se trata del mayor reconocimiento individual posible en la disciplina y está abierto a votación. El catalán, habitual de la provincia por su esposa hasta el punto de entrenar en el Embalse de Rules, viene de proclamarse campeón del mundo y de Europa en la clase 470 mixta junto a su compañera Marta Cardona.

Xammar y Cardona protagonizaron esta doble gesta en apenas 30 días, del Mundial de Polonia al Europeo de Croacia, después de compartir barco en apenas 40 sesiones de entrenamiento. El catalán había quedado cuarto en los Juegos Olímpicos de París junto a Nora Brugman después de su medalla de bronce en los de Tokio tres años atrás con Nico Rodríguez. Campeón del mundo por segundo año consecutivo pese al cambio de pareja, Xammar no baja del podio desde 2018 al sumar a los oros de 2020, 2024 y 2025 las platas de 2019, 2022 y 2023 y los bronces de 2018 y 2021.

«Ya es un gran honor estar nominado, obviamente; solo hace falta ver la lista de nominados. La verdad es que es un orgullo estar entre ellos. Marta y yo tuvimos la suerte de protagonizar un gran año y la nominación refleja el trabajo tan intenso que hicimos», expresó Jordi Xammar en declaraciones a la federación española, «muy feliz» también por su compañera de 20 años al augurarle «una gran carrera por delante».

Xammar compite con los franceses Alexis Loison y Charlie Dalin y el neozelandés Peter Burling. Marta Cardona, por su parte, lo hace con las polacas Antonina Puchowska y Alicja Dampc, la italiana Magdalena Mariu Spanu y la israelí Tamar Steinberg.