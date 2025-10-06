Un Valencia negado en los cruces de la provincia para el Maracena

Al Valencia no le sientan bien las 'Copas' en Granada. El conjunto del murciélago en el escudo posee un saldo negativo de sus anteriores eliminatorias ... disputadas en la provincia, un clavo ardiendo para el Maracena de cara al partido de su vida.

Según los datos del portal 'Transfermarkt', de las últimas diez visitas de los 'ches' a la provincia por el torneo del 'KO' solamente salieron airosos en dos. La última tuvo lugar hace un lustro. El Granada venció en el añadido con un gol de penalti del exvalencianista Roberto Soldado (2-1), triunfo con el que el equipo de Diego Martínez accedió a 'semis' contra el Athletic.

Para encontrar una nueva derrota del Valencia en Granada hay que retrotraerse al siglo pasado, cuando el formato de la competición aún era a doble partido y se conocía como la Copa del Generalísimo. En 1970, el club rojiblanco que precedió al famoso 'Matagigantes' remontó el tanto inicial de Poli con los de Vicente y Fontenla (2-1). Sin embargo, los que rieron sobre el césped del 'Viejo' Los Cármenes fueron los visitantes, pues lograron defender su renta de 3-0 trabajada en Mestalla durante la ida.

La suerte fue distinta en 1959, cuando los nazaríes se llevaron la eliminatoria de semifinales tras ganar por la mínima en el primer encuentro y perder por el mismo resultado en el segundo. Entonces no había prórrogas ni tandas de penaltis, por lo que se disputó un tercer y definitivo partido en el Santiago Bernabéu (3-1). Benavídez, Carranza y Vázquez elevaron al Granada de Jeno Kalmar a la final que ganó el Barcelona de Luis Suárez y Kocsis a la semana siguiente (4-1).

Locura en Guadix

Otro precedente se fraguó lejos de la capital. El Guadix acogió la cita de dieciseisavos de la Copa 00/01, todo un partidazo para el recuerdo ante un Valencia plagado de estrellas.

Pollo, Pichi y Samuel, con un doblete, golpearon para los locales, mientras que los 'ches' Vicente, Baraja y Zahovic, también con dos dianas, forzaron la prórroga. Todo se decidió en los penaltis, en los que falló Angulo para darle un pase histórico a los accitanos.