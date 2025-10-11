El Universidad se lleva el derbi de voleibol ante el Atarfe

Ideal Sábado, 11 de octubre 2025, 19:27 Comenta Compartir

El Club Deportivo Universidad se impuso con mucha autoridad al Atarfe CDU en el derbi granadino de la segunda jornada de la Superliga Femenina, por tres sets a cero. Las universitarias, que retornaron a la categoría esta misma campaña, desarrollaron un gran juego, para sumar así su segundo triunfo, de dos posibles, en la competición nacional.

El Atarfe, por contra, que recuperó la división en la repesca tras su descenso del curso anterior por invitación, acumula dos derrotas en el principio de la temporada.

El Universidad se pone en cabeza de la tabla al vencer al Paterna Liceo a domicilio por 3-2 a domicilio, mientras que las atarfeñas pierden fuelle al caer derrotadas en casa, por 1-3, ante Fedes Ascensores La Laguna de Tenerife.

Fútbol sala

El Granada FS Femenino firma una nueva exhibición a domicilio en Segunda División. Las jugadoras de Rafa Romero se gustan y asaltan en Vista Alegre al Deportivo Córdoba (1-5) con un 'hat-trick' de María Maldonado. Califales y nazaríes, ascendidas esta temporada a la categoría de plata, buscaban sumar una nueva victoria que les acercara a la parte alta de la clasificación.

Desde los primeros minutos del encuentro, la intensidad que aplicaron al mismo las pupilas de Javi Espinosa y Rafa Romero fue notablemente superior a la cordobesa, percibiéndose más talento en las rojiblancas y siendo más determinantes en las áreas. Dos chispazos de María Maldonado en dos jugadas consecutivas pusieron al Granada FS Femenino con un 0-2 en el marcador a los cinco minutos, y un tercer tanto de la trilliza amplió más todavía la renta para dejar muy tocadas a las púgiles del Deportivo Córdoba. Neiva Cano recortó distancias antes del descanso para dejar abierta la contienda en el segundo tiempo.

Al regreso de vestuarios, las nazaríes tuvieron la clara premisa de mantenerse sólidas en defensa. Con un control absoluto del ritmo del partido, nunca llegaron a sentir peligro en los ataques cordobeses. En los minutos finales de partido, con el Deportivo intentándolo a la desesperada, el Granada aprovechó desde el contragolpe para ampliar su colchón: los tantos de Truji, en el 35'; y Elo, en el 39', dejaron el luminoso en un contundente 1-5 final de justicia.

El triunfo del Granada FS Femenino ante el Deportivo Córdoba deja a las rojiblancas en una situación idílica tras el ascenso, con nueve puntos de doce posibles en la Segunda División y acechando los puestos de subida a Primera. La próxima semana, buscarán en casa ante el Rivas la cuarta victoria del ejercicio.

Ficha técnica:

Deportivo Córdoba FS Cajasur: Titulares: Ana María (P), Cabezas, Alba Ruiz, Sojo, Neiva. Suplentes: Pulido (P), Ana Dolores (P), María José Jiménez, Domenech, Roldán, Castilla, Tejada, Lola Sánchez, Calero.

Granada FS Femenino: Titulares: Estrella (P), Elo, María Maldonado, Juárez, Barbi. Suplentes: Lucía (P), Alba (P), Truji, Jaén, Carmen Maldonado, Ana Maldonado, Anate, Urre.

Goles: 0-1 María Maldonado (5'), 0-2 María Maldonado (5'), 0-3 María Maldonado (11'), 1-3 Neiva (16'), 1-4 Truji (35'), 1-5 Elo (39').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 en el grupo III de Segunda División Femenina, celebrado en el Palacio de Deportes de Vista Alegre (Córdoba).

Baloncesto femenino

El Plantel GmasB busca su primera victoria en casa en el «Día del Universitario». Las jugadoras de Roberto Girón buscarán arrancar con buen pie ante su afición y sumar la primera victoria de la temporada

El Plantel GmasB se prepara para su debut en casa en la Liga Femenina 2 (LF2). Tras la derrota sufrida en la primera jornada en Gerona, las jugadoras de Roberto Girón buscarán arrancar con buen pie ante su afición y sumar la primera victoria de la temporada.

El rival en esta segunda jornada será el Picken Claret, un equipo que llega con la moral alta tras imponerse en casa a Viladecans por 80-66 en su primer encuentro. El partido se disputará en el Pabellón número 1 de Fuentenueva de la Universidad de Granada el domingo 12 de octubre a las 12:15 horas.

El técnico Roberto Girón ha destacado en la previa que el equipo ha realizado una «muy buena semana de entrenamientos», señalando que las piezas del nuevo proyecto «van encajando» y que las granadinas están ansiosas por ofrecer un gran espectáculo ante su público.

El club ha querido dedicar este importante encuentro a la comunidad universitaria de Granada, designando el partido como el del «Día del Universitario», invitando a estudiantes y personal de la UGR a llenar las gradas de Fuentenueva.