Corredores durante la pasada edición de la carrera. Rodrigo Merino
Atletismo

La Universidad de Granada se pone en marcha con su carrera cardioprotegida

Los Paseos Universitarios de Fuentenueva acogen este fin de semana dos pruebas que cuentan con una red de 23 desfibriladores para garantizar la seguridad de todos los participantes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:46

La Universidad de Granada celebra este fin de semana la undécima edición de la carrera Universidad-Ciudad de Granada, evento cardioprotegido por segundo año consecutivo ... al contar con una red colaborativa de 23 desfibriladores repartidos a lo largo del recorrido.

