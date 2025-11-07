La Universidad de Granada se pone en marcha con su carrera cardioprotegida
Los Paseos Universitarios de Fuentenueva acogen este fin de semana dos pruebas que cuentan con una red de 23 desfibriladores para garantizar la seguridad de todos los participantes
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:46
La Universidad de Granada celebra este fin de semana la undécima edición de la carrera Universidad-Ciudad de Granada, evento cardioprotegido por segundo año consecutivo ... al contar con una red colaborativa de 23 desfibriladores repartidos a lo largo del recorrido.
Este sábado se celebra la prueba para menores –desde categoría 'chupetín' hasta sub 18– desde las 11.00 horas, con los participantes llevando a cabo distintos recorridos de entre 300 metros y tres kilómetros en función de su edad por el entorno de los Paseos Universitarios de Fuentenueva.
La carrera reina, con un trayecto total de 10 kilómetros y destinada a adultos, tendrá lugar este domingo a partir de las 10.00 horas con salida en dicho campus de la capital. Alrededor de un millar de corredores partirán desde el Paseo Profesor Juan Ossorio rumbo al centro de la ciudad y los barrios de Cartuja, el Realejo o la Magdalena antes de regresar para cruzar la meta en Fuentenueva.
Los ganadores de esta prueba tendrán premio económico de entre 25 y 200 euros.
