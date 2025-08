La Universidad de Granada logra la plata en el Europeo de fútbol

La Universidad de Granada se proclamó subcampeona de fútbol en el Campeonato de Europa de Universidades celebrado en la ciudad italiana de Camerino. La sección ... masculina superó todas las rondas del torneo hasta plantarse en la final, donde cayó derrotada con polémica frente a la West University de Timisoara, de Rumanía, por un marcador de 3-2.

A lo largo de un duelo disputadísimo y con goles para ambos equipos, el conjunto dirigido por Luis del Moral reclamó un penalti a favor en los instantes finales del encuentro que el colegiado no señaló. Una jugada transcendental que podría haber supuesto el empate para forzar la prórroga. «Hubo situaciones arbitrales que no salieron a nuestro favor y que decantaron la balanza por el oro, pero es fútbol y no lo podemos cambiar», reflejó el propio técnico a IDEAL antes de coger el vuelo de regreso a España.

El encuentro arrancó de manera inmejorable para los granadinos. Alberto Borrego abrió la lata a los 18 minutos, pero la alegría no se prolongó demasiado. Dantes empató para los rumanos a los seis minutos, mientras que Olaru adelantó a la West University pasada la primera media hora de la final. En la segunda parte Dantes volvió a marcar para redondear su doblete, con Iván Casares recortando distancias en el 57 (3-2). Aun con tiempo por delante, la UGR se vio incapaz de volver a igualar y terminó celebrando la plata.

«Estamos muy contentos, hemos realizado un campeonato excepcional en cuanto a rendimiento. No hemos perdido ningún partido más allá de la final. Los chicos han salido encantados con la experiencia y estamos encantados con su esfuerzo. Al final son chicos que compaginan el deporte con su formación, aprovechan su tiempo libre para entrenar. Es un orgullo trabajar con ellos», aclaró.

La UGR finalizó la fase de grupos en primera posición tras superar a las universidades de Ruan, Ostrava y Turín. Ya en las eliminatorias, eliminó a la de Zagreb (2-1) y la del Egeo (0-0 y 6-7 en penaltis) para plantarse en la pelea por el título. «Queremos dar las gracias a todos los clubes de Tercera RFEF y División de Honor que nos cedieron a los chicos para el torneo, importante a nivel internacional y un escaparate para ellos», expresó del Moral.

El equipo universitario ya piensa en su próximo reto: el Mundial de China del próximo septiembre. «Viajaremos a Dalian con el objetivo de dejar el nombre de la UGR y el de España lo más alto posible», concluyó.

El Femenino, sexto

Por su parte, la sección femenina de la Universidad de Granada se alzó con la sexta plaza en su debut en un Europeo. Las futbolistas granadinas lograron la segunda plaza de su grupo C tras derrotar a la de Zagreb y perder ante la de Aveiro. En cuartos se cruzaron con la University de Montpellier, contra la que cayeron en un duelo de muchos goles (4-3). Tampoco pudieron aferrarse a la quinta plaza, que fue para su 'verdugo' del Aveiro (1-3).

La sección femenina en Italia. R. I.

«Ha sido una experiencia muy positiva para las chicas. Tanto en lo deportivo como en la convivencia. Aquí no paramos. Desde ya trabajamos para llegar al Campeonato de Andalucía de Málaga de marzo», reconoció Noelia Quintana, la seleccionadora.