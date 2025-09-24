La Universidad de Granada derrota a Split y jugará las semifinales del Mundial de China

La Universidad de Granada se encuentra a un paso de la medalla. El conjunto que dirige Luis del Moral, compuesto por jugadores de toda la ... provincia, derrotó a la Universidad de Split en los cuartos de final del Mundial de fútbol para estudiantes que se celebra estos días en la ciudad china de Dalian.

Los granadinos vencieron en la eliminatoria frente a los croatas por 3-2 con remontada incluida y ya preparan el duelo de semifinales contra la Universidad de Estudios del Desarrollo de Tamale (Ghana), previsto para el mediodía del viernes hora española –las 18.00 en China–. Dicho cruce determinará si la UGR termina el torneo en la pugna por el oro o por el bronce.

Cristian López (Churriana), Hugo Poyatos (Arenas de Armilla) y Bruno Antequera (Santa Fe) firmaron los tantos granadinos para dejar sin efecto los anotados por el rival, que golpeó primero en la eliminatoria. «Ellos eran muy veloces y verticales. Consiguieron adelantarse mediante un desajuste nuestro atrás. Nos pillaron en un balance defensivo», explicó el técnico en declaraciones concedidas a IDEAL.

Remontada

No duró demasiado la alegría en los visitantes tras la diana de Ivan Carev en el minuto 9 de juego, pues la UGR logró la igualada a los diez minutos, aunque Split volvió a ponerse por delante antes del descanso mediante Ivan Gilić-Kuko. «Gracias a los cambios tácticos, volvimos a empatar rápido. En una acción a balón parado hicimos el gol definitivo. El equipo está satisfecho con el trabajo realizado», valoró antes de afrontar el siguiente duelo.

«La selección ghanesa es un equipo muy físico. Lo pondrá difícil seguro, pero los chicos llegan con mucha ilusión a la semifinal. Pelearemos seguro por conseguir el billete para poder jugar por el campeonato», concluyó del Moral. En tal caso, su rival por el título será el vencedor de la otra semifinal donde se verán las caras la Universidad Paulista de Brasil y la Universidad Chouaib Doukkali de Marruecos.