Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El equipo granadino, antes de la gala de apertura en Dalian. R. I.
Fútbol

La Universidad de Granada debuta en el Mundial con jugadores de toda la provincia

El combinado dirigido por Luis del Moral se enfrenta en la fase de grupos a centros de Auckland, Pekín y Santiago de Chile

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:53

La Universidad de Granada debuta este jueves en el Mundial de China 2025, torneo que disputan los mejores centros universitarios del mundo. El combinado dirigido ... por Luis del Moral, compuesto por jugadores de toda la provincia, se medirá a la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) en la jornada inaugural de la fase de grupos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  3. 3 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  6. 6

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  7. 7 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  8. 8

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  9. 9 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Universidad de Granada debuta en el Mundial con jugadores de toda la provincia

La Universidad de Granada debuta en el Mundial con jugadores de toda la provincia