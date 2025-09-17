La Universidad de Granada debuta en el Mundial con jugadores de toda la provincia
El combinado dirigido por Luis del Moral se enfrenta en la fase de grupos a centros de Auckland, Pekín y Santiago de Chile
Granada
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:53
La Universidad de Granada debuta este jueves en el Mundial de China 2025, torneo que disputan los mejores centros universitarios del mundo. El combinado dirigido ... por Luis del Moral, compuesto por jugadores de toda la provincia, se medirá a la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) en la jornada inaugural de la fase de grupos.
«La adaptación ha sido dura por el 'jetlag' y el clima, pero ya estamos a punto. Los chicos están muy motivados. Empezar con una victoria en el primer partido es determinante para no sufrir demasiado. Gracias a los clubes de Granada, que nos han cedido a sus futbolistas aun con sus competiciones en liza, hemos podido construir un bloque compacto y solvente, que quiere tener el balón y jugarlo con rigor. Todos son menores de 25 años y estudiantes de la UGR con matrícula en curso», destacó el técnico del Moral a IDEAL.
Tras el primer duelo, Beihang –Aeronáutica y Astronáutica de Pekín– y la Pontificia Universidad Católica de Chile serán los siguientes rivales previos a alcanzar los cuartos de final. «Se trata de una gran oportunidad para los chicos de sentirse lo más parecido a un profesional por la repercusión mediática del torneo. Aquí hay ojeadores y hasta les piden fotos por la calle», señaló Esteban Ruiz, segundo entrenador.
Convocatoria
La lista granadina la componen los metas Antonio Gutiérrez (Santa Fe) y Francisco Caballero (Huétor Vega); los defensas Ignacio Antequera, Humberto González, Carlos Linares, Pedro Pérez (Huétor Vega), Darío Guerrero (Villanueva Mesía) y Hugo Poyatos (Arenas de Armilla); los mediocentros Mario Torres (Huétor Vega), Pablo Merino y Alberto Borrego (Huétor Tájar); y los atacantes Samuel Díaz (Villanueva Mesía), Ángel López (Loja), Cristian López (Churriana), Iván Casares, Himar Valverde (Huétor Vega), Bruno Antequera y Carlos Villanueva (Santa Fe).
