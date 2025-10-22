Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores del 'Uni' y del Portuense, en acción. Óscar Rodríguez
Rugby

El Universidad de Granada arranca la temporada con victoria en casa

El conjunto universitario vence al CR Atlético Portuense por 40-29 y deja una gran impresión en diversas facetas del juego

R. I.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:24

Comenta

El CD Universidad de Granada debutó en la Liga BMS Primera Territorial Andaluza Masculina XV con una importante victoria ante el CR Atlético Portuense por ... 40-29 en el campo de rugby de Fuentenueva.

