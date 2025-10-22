El Universidad de Granada arranca la temporada con victoria en casa
El conjunto universitario vence al CR Atlético Portuense por 40-29 y deja una gran impresión en diversas facetas del juego
R. I.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:24
El CD Universidad de Granada debutó en la Liga BMS Primera Territorial Andaluza Masculina XV con una importante victoria ante el CR Atlético Portuense por ... 40-29 en el campo de rugby de Fuentenueva.
El conjunto universitario mostró un gran nivel frente a uno de los rivales llamados a estar arriba en la clasificación en la primera jornada, primer compromiso de la temporada como local.
El choque comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. El 'Uni' impuso su ritmo desde los primeros minutos, dominando en las fases de 'touch' y mostrando un juego abierto rápido y efectivo, con varios contraataques dinámicos que terminaron en ensayo.
Por su parte, el rival no bajó los brazos y mantuvo el pulso hasta el final, consiguiendo un último ensayo en la última jugada que impidió al conjunto local obtener el punto bonus ofensivo. Aun así, el 'Uni' firmó un gran comienzo de liga, dejando muy buenas sensaciones en el plano físico, la defensa y las transiciones.
