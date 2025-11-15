El 'Uni' crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia

Jornada dispar para los equipos granadinos de Superliga 2 femenina. El CD Universidad de Granada creció en la clasificación tras llevarse un disputado encuentro contra ... el Fuentes tras arrancar perdiendo la primera manga (21-25).

Las jugadoras granadinas lograron reponerse en Fuentenueva con una remontada cargada de buenas sensaciones en el segundo y tercer set (25-13 y 25-19). El cuadro sevillano igualó en el siguiente (23-25), forzando el quinto y definitivo donde el 'Uni' se alzó con el triunfo (22-20). Las de 'Majo' Corral se colocan terceras, a cinco puntos del líder La Laguna.

Por su parte, el CDU Atarfe se hundió aún más como colista al caer derrotado en casa en un duelo directo por la permanencia frente a Mairena (13-25, 22-25 y 21-25), lo que aleja al cuadro de Fran Santos de la salvación, ya a cuatro puntos.