Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla del 'Uni' femenino de voleibol. UGR

Voleibol

El 'Uni' crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia

Jornada dispar para los equipos de la provincia en Superliga 2 femenina

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

Jornada dispar para los equipos granadinos de Superliga 2 femenina. El CD Universidad de Granada creció en la clasificación tras llevarse un disputado encuentro contra ... el Fuentes tras arrancar perdiendo la primera manga (21-25).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'Uni' crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia

El &#039;Uni&#039; crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia