El 'Uni' crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia

VoleibolEl 'Uni' crece en la clasificación mientras que el Atarfe se aleja de la permanencia
Jornada dispar para los equipos de la provincia en Superliga 2 femenina
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:59
Jornada dispar para los equipos granadinos de Superliga 2 femenina. El CD Universidad de Granada creció en la clasificación tras llevarse un disputado encuentro contra ... el Fuentes tras arrancar perdiendo la primera manga (21-25).
Las jugadoras granadinas lograron reponerse en Fuentenueva con una remontada cargada de buenas sensaciones en el segundo y tercer set (25-13 y 25-19). El cuadro sevillano igualó en el siguiente (23-25), forzando el quinto y definitivo donde el 'Uni' se alzó con el triunfo (22-20). Las de 'Majo' Corral se colocan terceras, a cinco puntos del líder La Laguna.
Por su parte, el CDU Atarfe se hundió aún más como colista al caer derrotado en casa en un duelo directo por la permanencia frente a Mairena (13-25, 22-25 y 21-25), lo que aleja al cuadro de Fran Santos de la salvación, ya a cuatro puntos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión