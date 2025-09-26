Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mundial universitario

La UGR cae en semifinales y luchará por el bronce

El conjunto granadino pierde en penaltis ante el cuadro ghanés en la tanda de penaltis

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:58

La Universidad de Granada peleará por el bronce en el Mundial de fútbol que se celebra en China tras perder el semifinales contra la Universidad de Estudios del Desarrollo de Tamale (Ghana).

El cuadro de Luis del Moral y Esteban Ruiz no pasó del empate a cero en el tiempo reglamentario. La tanda de penaltis no sonrió a los granadinos, privándolos de la final. Su próximo rival en el partido por el tercer puesto será la Universidad Chouiab Doukkali de Marruecos.

