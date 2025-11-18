El 'trotamundos' Curro Segura, al frente de Venezuela

El técnico granadino 'Curro' Segura se convirtió desde este lunes, de forma oficial, en el nuevo seleccionador de Venezuela, por lo que se estrenará en ... el banquillo de la 'vinotinto' en la fase de clasificación de la Copa del Mundo 2027, que tendrá su primera cita a final de noviembre, con la ventana FIBA que detendrá las competiciones domésticas. Venezuela iniciará su camino con la meta de la Copa del Mundo de Catar 2027 tras un doble enfrentamiento contra Colombia, primero en Cali el día 27 de noviembre, y después en el Parque Miranda, el domingo 30. Curro Segura, de 53 años de edad, releva en el cargo a Ronald Guillén, aunque con muy poco margen para preparar al equipo venezolano de cara a su primer reto, con poco más de una semana, en la que no le dará apenas tiempo para aportar sus ideas y nuevo diseño deportivo.

El entrenador granadino comenzó su carrera como primer entrenador en la temporada 1996/1997, en la Liga EBA, donde ocupó los banquillos entre la cuarta y la segunda división nacional, hasta conseguir jugar la promoción de ascenso a la ACB con el Menorca Básquet.

En su trayectoria, se caracteriza por haber ascendido a la Liga Endesa a tres equipos distintos, el citado Menorca, con el que militó en la máxima división, Zaragoza y Betis, con el que también pasó un largo periodo en la élite. También comandó al Obradoiro en la ACB, donde logró batir al Real Madrid y dar algunas sorpresas, y tuvo un periplo peor en Granada, dado que le tocó defender los colores del desaparecido Club Baloncesto Granada en su momento más crítico, sin medios ni recursos y muchas deudas, por lo que no pudo ser profeta en su tierra, aunque figura entre los entrenadores de mayor fama del baloncesto granadino como Sergio Valdeolmillos, Antonio Gómez Nieto, Antonio Guardiola, David Cárdenas, Rafa Montes, Quique Gutiérrez... o, últimamente, Pablo Pin.

A nivel internacional, Curro Segura tiene un dilatado palmarés y los últimos años ha viajado mucho por el mundo, con destinos exóticos, por lo que entrenó en las principales competiciones de China, Uruguay, Grecia, Egipto e incluso Venezuela, así como a las selecciones nacionales de Kuwait en 2014. Su última experiencia en el banquillo y más reciente fue con el Zamalek Sporting Club de Egipto, durante en el primer semestre de 2025. Ahora su nuevo reto está en Venezuela.