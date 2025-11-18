Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Curro Segura dirige un partido en el baloncesto español. Relevo
Baloncesto internacional

El 'trotamundos' Curro Segura, al frente de Venezuela

El entrenador granadino debutará en la próxima ventana FIBA del fin de semana contra Colombia el 27 y 30 de noviembre

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

El técnico granadino 'Curro' Segura se convirtió desde este lunes, de forma oficial, en el nuevo seleccionador de Venezuela, por lo que se estrenará en ... el banquillo de la 'vinotinto' en la fase de clasificación de la Copa del Mundo 2027, que tendrá su primera cita a final de noviembre, con la ventana FIBA que detendrá las competiciones domésticas. Venezuela iniciará su camino con la meta de la Copa del Mundo de Catar 2027 tras un doble enfrentamiento contra Colombia, primero en Cali el día 27 de noviembre, y después en el Parque Miranda, el domingo 30. Curro Segura, de 53 años de edad, releva en el cargo a Ronald Guillén, aunque con muy poco margen para preparar al equipo venezolano de cara a su primer reto, con poco más de una semana, en la que no le dará apenas tiempo para aportar sus ideas y nuevo diseño deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'trotamundos' Curro Segura, al frente de Venezuela

El &#039;trotamundos&#039; Curro Segura, al frente de Venezuela