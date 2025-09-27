El I Triatlón Valle de Lecrín, con más de 200 participantes

R. I. Granada Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Más de 200 corredores llegados desde toda Andalucía participarán este domingo, en el I Triatlón Valle de Lecrín 'La Joya Escondida', organizado por el Club Sulayr y el Ayuntamiento del Valle de Lecrín.

Esta prueba, que se celebra por primera vez en esta comarca, forma parte del circuito granadino de triatlón. Un aspecto destacable es que el circuito de bicicleta es circular y bordea todo el embalse de Béznar, atravesando los pueblos de Béznar, Lecrín, Melegís, Restábal y Pinos del Valle. Además, la prueba recorrerá otras localidades como Dúrcal, Padul, Albuñuelas o Nigüelas.

La prueba de nado (750 metros) se celebrará en el complejo turístico-deportivo de Béznar Lecrín. Mientras que el recorrido en bicicleta (20 kilómetros) tendrá lugar en la carretera que une el Valle y Pinos del Valle, que ofrecerá a los participantes unas vistas increíbles. La prueba se completará con cinco kilómetros de carrera en la comarca, y al finalizar habrá una zona de foodtruck y sorteo de regalos.

El objetivo es dotar a la provincia de una prueba de referencia en el circuito granadino de triatlón e incluir las sucesivas ediciones en el Circuito del campeonato de Andalucía.