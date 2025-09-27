Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Deporte provincial

El I Triatlón Valle de Lecrín, con más de 200 participantes

Está organizado por el Club Sulayr y el ayuntamiento local

R. I.

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:50

Más de 200 corredores llegados desde toda Andalucía participarán este domingo, en el I Triatlón Valle de Lecrín 'La Joya Escondida', organizado por el Club Sulayr y el Ayuntamiento del Valle de Lecrín.

Esta prueba, que se celebra por primera vez en esta comarca, forma parte del circuito granadino de triatlón. Un aspecto destacable es que el circuito de bicicleta es circular y bordea todo el embalse de Béznar, atravesando los pueblos de Béznar, Lecrín, Melegís, Restábal y Pinos del Valle. Además, la prueba recorrerá otras localidades como Dúrcal, Padul, Albuñuelas o Nigüelas.

La prueba de nado (750 metros) se celebrará en el complejo turístico-deportivo de Béznar Lecrín. Mientras que el recorrido en bicicleta (20 kilómetros) tendrá lugar en la carretera que une el Valle y Pinos del Valle, que ofrecerá a los participantes unas vistas increíbles. La prueba se completará con cinco kilómetros de carrera en la comarca, y al finalizar habrá una zona de foodtruck y sorteo de regalos.

El objetivo es dotar a la provincia de una prueba de referencia en el circuito granadino de triatlón e incluir las sucesivas ediciones en el Circuito del campeonato de Andalucía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  3. 3 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  4. 4

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  5. 5 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  6. 6

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  7. 7

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  8. 8 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  9. 9

    Balearia suspende la ruta de Motril a Tánger y el puerto busca ya otro operador
  10. 10 La receta colombiana que se vende en Granada y es única en toda Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El I Triatlón Valle de Lecrín, con más de 200 participantes

El I Triatlón Valle de Lecrín, con más de 200 participantes