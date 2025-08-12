Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los participantes se disponen a efectuar la salida en la edición del año pasado. José A. Salvador
La Travesía a Nado del Puerto de Motril cumple su 84 edición

Es la segunda más antigua de España y con recorridos de 600 y 1.600 metros se celebrará el viernes 15 de agosto

José A. Salvador

Martes, 12 de agosto 2025, 18:25

Motril volverá a convertirse en el epicentro del deporte náutico nacional con la celebración de la LXXXIV Travesía a Nado del Puerto. La prueba está organizada por la sección de natación del Real Club Náutico Motril contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Motril y la Autoridad Portuaria de Motril. Esta travesía, la segunda más antigua de España solo por detrás de la del Puerto de Barcelona, se disputa el próximo viernes 15 de agosto.

Las inscripciones están abiertas vía online a través de la página web www.cruzandolameta.es, finalizando a las 14 horas del próximo jueves 14 de agosto. La tasa de inscripción, que en el caso de los jóvenes nadadores será gratuita, es de doce euros, aunque también es posible inscribirse el mismo día de la prueba, hasta las 9 horas, en cuyo caso el importe se incrementa a quince euros.

Con la inscripción cada participante recibirá una camiseta conmemorativa de la prueba. La LXXXIV Travesía a Nado del Puerto de Motril contempla diferentes categorías con recorridos que oscilarán entre los 600 y los 1.600 metros.

El comienzo de la prueba está fijado para las 10 de la mañana, hora en la que tomarán la salida las categorías C, D, E y F (infantiles, absolutos y veteranos); mientras que la competición destinada a los alevines y a los jóvenes nadadores será a las 11 horas.

En total se espera la participación de alrededor de 200 nadadores, en una jornada que concluirá al filo de las 13 horas con la tradicional y protocolaria entrega de premios de la travesía motrileña.

