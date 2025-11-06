El torneo 'Hammam Al Andalus' vuelve este mes

AjedrezEl torneo 'Hammam Al Andalus' vuelve este mes
La final se disputará en Granada el día 25 a las 18 horas
R. I.
Granada
Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:45
El torneo de ajedrez en el agua 'Hammam Al Andalus' regresa este mes de noviembre en su edición XVI. Esta particular competición se disputa en ... los baños árabes que dan su nombre al evento, con sedes en ciudades como Granada, Córdoba, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.
La celebración tendrá lugar el 18 de noviembre en cada una de las ubicaciones de manera independiente, en distintos horarios, mientras que la final se disputará en Granada el día 25 a las 18 horas. La organización recuerda que hay que presentarse en las instalaciones al menos 20 minutos antes del arranque de las partidas, siempre con ropa de baño. El torneo no es válido para menores de 16 años ni tampoco para jugadores con título internacional (GM, MI o MF). Las plazas están limitadas a 32 jugadores en cada sede, salvo en Palma, que serán 16 por razones de aforo. Se atenderá por riguroso orden de inscripción vía formulario. Mediante esta experiencia única y diferente se combinan dos hermosas y antiguas tradiciones: el juego del ajedrez y el baño en el hammam.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión