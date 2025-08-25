La Titan Desiertos Galera de 2025 rinde homenaje a Antonio Miguel Díaz

Ideal Lunes, 25 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

La Titan Desiertos Galera 2025 rindió homenaje a Antonio Miguel Díaz, emblema del ciclismo granadino. La organización distinguió al corredor de Alhendín retirado, por una trayectoria ejemplar que marcó a varias generaciones y dejó un palmarés tan amplio como coherente: años de regularidad, liderazgo de equipo y victorias de prestigio en el calendario andaluz nacional e internacional.

La edición 2025 de la Titan Desiertos Galera tuvo un nombre propio más allá de la competición. Antonio Miguel Díaz es referente del pelotón andaluz durante dos décadas y espejo para jóvenes corredores que crecieron viéndolo disputar clásicas, vueltas por etapas y maratones de BTT, con una mezcla de tenacidad y elegancia que definió su estilo. «Antonio representa los valores que queremos celebrar: constancia, humildad y compromiso con su tierra», subrayó la dirección de la prueba al comunicar la distinción. «Su palmarés habla por él, pero sobre todo habla su ejemplo».

Legado

Más allá de las cifras, el legado competitivo de Antonio Miguel Díaz se sostiene en cuatro pilares, como son la regularidad a lo largo del tiempo, con campañas completas sin desaparecer de los puestos cabeceros, tanto en carretera como en BTT. Luego está la capacidad de liderazgo, siendo corredor de equipo, táctico, con una lectura de carrera que le convirtió en capitán natural. También las victorias de calidad adornan su trayectoria, con triunfos selectos en pruebas de prestigio del calendario andaluz y podios en citas nacionales, con actuaciones memorables en etapas de media montaña y en jornadas de viento donde la colocación lo es todo. Por último, tuvo versatilidad, esa solvencia en cronos cortas, fortaleza en repechos y resistencia en maratones de tierra, una rareza en tiempos de hiperespecialización.

Quienes compartieron pelotón con él recuerdan su inteligencia táctica —saber cuándo gastar y cuándo esperar— y una ética profesional que lo mantuvo competitivo año tras año. La combinación de resultados, longevidad y prestigio competitivo conforma un palmarés de peso específico, construido sin estridencias pero con un hilo conductor nítido: la fiabilidad.

El reconocimiento en la Titan Desiertos Galera tiene además una dimensión sentimental. Díaz se curtió en carreteras y pistas de la provincia, y no fueron pocas las veces que utilizó los alrededores de Galera como 'laboratorio' de entrenamiento, con puertos tendidos, pistas pedregosas y calor seco.

