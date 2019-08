Caza/Tiro/Pesca «El tiro es duro, pero no por eso debes rendirte» María José vuelve a apuntar alto esta temporada, después de una campaña de sobresaliente. / C. GUISADO María José González, tiradora de Píñar, mira con ilusión al futuro mientras hace balance de una temporada en la que se llevó el Internacional de Portugal y recibió el Premio Hebe de manos de su heroína, la biatleta Victoria Padial CÉSAR GUISADO GRANADA Viernes, 9 agosto 2019, 01:34

Cuenta María José González que la primera vez que empuñó una carabina sintió como un relámpago de adrenalina le recorría el cuerpo desde la planta de los pies hasta llegar a sus manos. Lo había soñado desde pequeña pero el miedo de no tener la aprobación de su padre Miguel la atenazaba. Él la había comprado para deshacerse de los topillos que se paseaban por la finca para roer la cosecha y a la pequeña María José esa sensación de empuñar, apuntar y hacer clic, le parecía todo un mundo digno de descubrir.

Así fue y lo sigue siendo. Con tanta pasión que su dedicación constante y exponencial la llevó a ser campeona de la Copa de la Reina. No hay muchos apoyos para el tiro olímpico de precisión. Más aun, no existen, ni públicos, ni privados. Su familia espolea sus sueños como puede, pero viajar prácticamente cada fin de semana a Logroño para competir es un esfuerzo titánico para cualquier economía del hogar. Pese a todo, González rompe moldes y barreras. Por romper, rompe hasta lentejas.

Empezó poniendo una piedra en la pared, retrocedió diez pasos largos, apuntó, exhaló y disparó. «Fue un proceso largo e insistente», recuerda. «Me puse como objetivo dar perfectamente a esa piedra y, cuando ya le daba, quise agregar algo más de dificultad, así que usé botes de Cola-cao, los típicos tapones de las bombonas de butano, tapones de las botellas, monedas de un céntimo, alguna que otra mosca, palillos de los dientes... la idea de darle a la lenteja fue por un artículo que leí en el periódico, y que hablaba sobre Victoria Padial. Ella decía lo mucho que le asombraba que en algunas escuelas de tiro los alumnos tirasen a lentejas a 10 metros, así que me lo tomé como un objetivo que tenía que conseguir, y lo hice», dice tan natural como capaz de hacerlo.

La biatleta granadina es una de sus heroínas en el mundo del deporte y para ella, recibir el Premio Hebe 2019 al talento deportivo de manos de Victoria Padial fue otro sueño cumplido. Otra muesca en la empuñadura de su arma. «No me esperaba ganar», confiesa. «Para mí, fue un gran honor que Victoria me entregase el premio. Soy seguidora suya en la redes sociales y, al igual que el deporte que practico, el biathlon es una especialidad poco conocida en España... y que ella, sin ayudas de ninguna manera, esté luchando por sus sueños, me parece digno de admiración. Para mí es una gran deportista y desde aquí le quiero dar las gracias», dice María José González.

Fue a principios de mayo, la platea de La Chumbera en pie, aplaudiendo y ella con la Alhambra vigilando a su espalda, recibiendo el honor que la temporada anterior fuera otorgado a quien ahora se lo entregaba. Su heroína. Y ella siguiendo sus pasos.

«Nunca pensé que podría llegarlo a ganar. Cuando escuche mi nombre fue una gran emoción porque por primera vez sentí que alguien había valorado mi esfuerzo y trabajo. Me gustaría dar también las gracias a los premios Hebe por esta gran oportunidad que me han dado», expresa.

Estratosférica

Verano, tiempo para descansar y para mirar al futuro. Competir a nivel nacional es una quimera por el enorme esfuerzo al que debe hacer frente con los recursos que tiene en sus manos. Una carabina e infinita ilusión. Uno de sus últimos campeonatos fue el Internacional de Portugal, que se celebró en Tavira y donde consiguió una puntuación de 602,9, estratosférica a su edad. Y sin entrenador, lo que redobla su orgullo.

Y abrocha. «Pienso que el tiro olímpico es uno de los deportes que más esfuerzo exige y aporta unos valores que se deberían fomentar. Pero sucede en este deporte y otros que no son tan conocidos. El tiro es duro, pero no por eso debes rendirte. Para mí es un refugio, la mejor manera de relajarme. Me aporta esa vía de escape que tanto busco. Y nuca se sabe a dónde podrás llegar. Yo sólo espero conseguir ser una gran deportista y poder ayudar a mis compañeros en sus inicios», confiesa. Y que así siga siendo pero, a poder ser, con la ayuda de quien corresponde.