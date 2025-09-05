Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baloncesto

Thioro Sené da el salto a LF2 con GmasB tras una gran temporada en Córdoba

Con su incorporación, la plantilla de GmasB ya tiene diez jugadoras confirmadas

Ideal

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:32

GmasB refuerza su juego interior con un fichaje prometedor: Thioro Sené. Con solo 17 años, la joven jugadora de 1,88 m llega para dar el salto a la Liga Femenina 2 (LF2) y acompañar a Mame Coumba en la pintura, aportando frescura e intensidad al equipo de Roberto Girón.

Formada en las categorías inferiores de Roquetas, Thioro se destacó desde muy joven. Debutó en la Liga Nacional siendo cadete y la temporada pasada firmó por Maristas de Córdoba, donde tuvo un gran año. Allí, fue clave para que su equipo ganara la liga, lograra el subcampeonato de Andalucía y se clasificara para el Campeonato de España. Su experiencia en el baloncesto nacional y su progresión la convierten en una apuesta segura para el futuro.

La versátil jugadora, que se siente cómoda en las posiciones de 4 y 5, se suma al proyecto. Con su incorporación, la plantilla de GmasB ya tiene diez jugadoras confirmadas: las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, y los fichajes de María del Mar García, Rosa Revueltas, Daria Ryzinska, Odett Schlegl, Mame Coumba y Marieta García.

