El tercero Churriana y el cuarto CF Motril se citan en el Frascuelo

Un partido este sábado, dos el domingo y un aplazado será el menú de partidos de los seis equipos granadinos en la cuarta jornada en el grupo IX de la 3ª RFEF. El Arenas de Armilla recibe al Torreperogil; al día siguiente se jugará el derbi provincial entre Churriana de la Vega y CF Motril, cerrando el fin de semana el envite en el que el Huétor Tájar recibe al Torredonjimeno. Con motivo de la participación de ocho jugadores del Huétor Vega en el Mundial Universitario de Fútbol de China el encuentro que había de jugar ante el Recreativo Granada se aplazó al 15 de octubre.

El líder Arenas, en el municipal de Armilla desde las 19 horas, jugará ante el Torreperogil. El míster armillero Jorge Molina, «con la idea es seguir con la dinámica que estamos teniendo, tanto de juego como de resultados», maneja varias dudas: los mediocentros Charles y Fran Machado y el central Álex Gálvez. Serán bajas el lateral izquierdo Hugo Poyatos, en el Mundial Universitario, y por temas burocráticos el mediapunta Capi.

La revelación Churriana, a las 12.30 horas en su fortín del municipal El Frascuelo, se medirá al CF Motril. Los entrenados por Levi Cantero tendrán varias bajas por lesión o trabajo. Son los casos del lateral izquierdo Capilla, el central Jorge Molina y los delanteros Crístian López, Nacho Buil, Antonio Fernández y Adam. Hasta última hora, están entre algodones, no se conocerá la participación del mediapunta Peso y del medi centro Pimentel. En el caso de los motrileños que dirige el asturiano Chus Hevia viajarán con las bajas del portero Juanmi, que se pierde lo que resta de temporada por su rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, a lo que se unen las dos habituales de central Rally, en la recta final de su recuperación, y del organizador Isra González.

En el municipal Miguel Moranto, desde las 18 horas ante el Ciudad de Torredonjimeno, el Huétor Tájar busca su primera victoria de la temporada. Los de Julio Catalá no podrán contar con el central Borrego y el mediapunta Merino, ambos con Granada en el Mundial Universitario de China, a los que se unen, por lesión, las ausencias del lateral izquierdo Román, del lateral derecho Mario Alonso y central Iván Velázquez. Son serias dudas el central Javi Pérez, el delantero centro Manu Daza y el medio centro Dani Carrillo.