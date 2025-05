El Huétor Tájar jugará el 'play off' y el Arenas se salva

La plantilla del Huétor Tájar celebra su clasificación para el 'play off' en Torre del Mar.

José A. Salvador Motril Domingo, 11 de mayo 2025, 17:08

El Huétor Tájar se clasificó para disputar el 'play off' de ascenso, junto al Motril, y el Arenas de Armilla consiguió la permanencia sobre la ... bocina en la última jornada del campeonato regular de Tercera RFEF. El Motril, que goleó en casa al Torredonjimeno (3-0), acabó tercero y se enfrentará al Torre del Mar que no pudo pasar del empate sin goles en casa precisamente con el Huétor Tájar. El Arenas de Armilla, por su parte, obtuvo la permanencia sobre la bocina al ganar con un tanto de Migue Bolívar al colista Málaga City (3-2) en el último minuto. El Huétor Vega cumplió con el Marbellí (3-0), pero no dependía de sí mismo.

El Huétor Tájar de Julio Catalá, fiel a su temporada, defendió con orden y no pasó apuros en Torre del Mar ante un equipo que se jugaba el factor 'campo' en el 'play off'. De esta forma, los granadinos se medirán al Real Jaén. Aprovechó el empate malagueño el Motril, que goleó al Ciudad de Torrendojimeno en casa con goles de Raúl García, Juanma Ruiz e Iván Garrido para escalar hasta la tercera posición y ganar ese privilegio en la promoción. El equipo de Manu del Moral se jugará la semifinal en casa con el Torre del Mar. Se quedó con la miel en los labios el Huétor Vega. Los de Rizos tenían que ganar, y lo hicieron, pero también debía perder el Huétor Tájar. Los goles de Jorge Molina, Joan Grasa y Cristian, pese a fallar un penalti Rafa Martínez incluso, no bastaron para entrar en 'play off'. Aun así, uno de los equipos con el presupuesto más bajo de la categoría culminó una temporada excelente. Con sangre, sudor y lágrimas, y un gol de Migue Bolívar en el último minuto, el Arenas consiguió la permanencia cuando estaba descendido. Los armilleros debían ganar sabiendo que el Atlético Porcuna vencía en Martos, pero el colista Málaga City remontó en la primera parte un temprano gol de Javi Gadea y Paco Cantal devolvió las tablas antes aún del descanso. El sufrimiento hasta el final valió una campaña más en Tercera RFEF.

