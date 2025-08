David Puertas asume un rol clave en el Vegas del Genil

R. I. Granada Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:02 Comenta Compartir

El club de tenis de mesa de Vegas del Genil confirmó la renovación de David Puertas, que asumirá un rol clave en el nuevo equipo técnico del club por su octava temporada consecutiva en la entidad desde su llegada en 2018. El jugador granadino es uno de los más comprometidos y con mayor potencial en plantilla y además «representa a la perfección los valores y la identidad del proyecto».

Pese a iniciarse en otro club de la comarca, a David Puertas se le considera de la casa al haber experimentado en Vegas del Genil su crecimiento deportivo de la mano de la transformación del club hasta convertirse en un referente del tenis de mesa andaluz y nacional. Esta temporada, además de competir en la exigente División de Honor, asumirá nuevas responsabilidades como uno de los entrenadores encargados del trabajo con la cantera como área estratégica en el crecimiento sostenido de la entidad.

«David aporta entrega y motivación. Es el entrenador que los jugadores jóvenes piden y el club le da la responsabilidad de formar a los que viene detrás», destacó el presidente del Vegas del Genil, David Barreno. Su renovación refuerza el proyeto del club de cara a la temporada que el club viene anunciando como la más ambiciosa de su historia como figura central para el presente y para el futuro de la entidad por su implicación dentro y fuera de lo pista, cumpliendo con la apuesta de la entidad por «el talento propio, la formación de base y el compromiso con una estructura sólida que permita crecer de forma constante y sostenible».

«El Vegas del Genil me lo ha dado todo. Aquí me formé como jugador y como persona, y poder seguir defendiendo esta camiseta una temporada más supone un orgullo enorme. Esta vez, además, con la responsabilidad y la ilusión de ayudar desde dentro formando a los más jóvenes; un reto que me motiva muchísimo. Vamos a darlo todo por hacer el club más grande todavía», agradeció David Puertas.