Carballés pierde en la primera ronda de Olbia
El granadino cae con el bosnio Fatic aún 'tocado'
Granada
Martes, 14 de octubre 2025, 14:21
Roberto Carballés perdió este martes con el bosnio Nerman Fatic por 2-6 y 5-7 y cayó eliminado del trofeo Challenger de Olbia (Italia) ... en su primera ronda. El tenista granadino tuvo que volver a ser atendido por problemas físicos después de haber abandonado ya en Praga hace dos semanas por las molestias que arrastra en el psoas pese a que allí alcanzó al menos los cuartos de final tras derrotar al portugués Tiago Torres y al indio Sumit Nagal.
Carballés se vio claramente superado por Fatic durante el primer set y apuró sus opciones en el segundo tras llevar la iniciativa al principio. El granadino cedió con un rival inferior por ranking ATP (122 contra 210) que se medirá al anfitrión Carlo Alberto Caniato en los octavos de final hoy con muchas posibilidades de avanzar también a cuartos (271 del mundo).
