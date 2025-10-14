Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carballés alcanza una bola de un partido anterior. Agencias
Tenis

Carballés pierde en la primera ronda de Olbia

El granadino cae con el bosnio Fatic aún 'tocado'

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 14:21

Roberto Carballés perdió este martes con el bosnio Nerman Fatic por 2-6 y 5-7 y cayó eliminado del trofeo Challenger de Olbia (Italia) ... en su primera ronda. El tenista granadino tuvo que volver a ser atendido por problemas físicos después de haber abandonado ya en Praga hace dos semanas por las molestias que arrastra en el psoas pese a que allí alcanzó al menos los cuartos de final tras derrotar al portugués Tiago Torres y al indio Sumit Nagal.

