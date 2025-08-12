Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paquillo marcha en plena competición bajo los ánimos atenienses. EPA

Verano de tardes de sofá

La plata de Paquillo y un tazón de cereales

La valentía del marchador accitano en homenaje a su recientemente fallecido entrenador Manuel Alcalde en los Juegos de Atenas 2004 premió el madrugón de un chiquillo de diez años

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:47

Cuando Paquillo Fernández ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, yo era todavía un chiquillo de diez años recién cumplidos ... que pasaba en Salobreña los veranos y también los inviernos. Aquello no fue una tarde de sofá sino un madrugón, a las ocho de la mañana, por aquello de que las agónicas pruebas de marcha se celebren a primera hora como de vuelta de alguna verbena popular. ¿Quién me iba a decir que dos décadas después viviría con tanta pasión los éxitos de María Pérez?

