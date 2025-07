Stancev: «El Mundial universitario me abre puertas que ni yo misma veía»

Una Stancev sentía que le faltaba algo todavía pese a los tres títulos de campeona de España que ya lucen en su incipiente palmarés. Sobre ... todo, habiendo sobrepasado al fin la barrera de los 1,90 metros del salto de altura como la tercera mujer en lograrlo en toda la historia del atletismo español. La herradureña con origen serbio acudía al Mundial universitario de Bochum (Alemania) con el objetivo de lograr una medalla de oro a nivel internacional y volvió con ella al ser la única que pudo con la presión para revalidar su mejor marca personal de 1,91. «Fue increíble, la verdad, todavía estoy asimilándolo. Soñé tantas veces con ese momento que, una vez pasado... no termino de creérmelo», comparte con IDEAL. Este domingo, desde las 10.40 horas, querrá repetir como la mejor del país.

«El Mundial universitario me abre puertas que hasta ahora no veía posibles. Fue una dosis de confianza en mí misma increíble, porque me hizo demostrarme que no tengo límites y que todo llega con trabajo, y siento la ilusión renovada», expresa Una Stancev. «Fue una experiencia increíble, con todo el estadio lleno y los españoles siendo los que más animamos», rescata la saltadora de altura respecto a sus compañeros y ella misma cuando no le tocó competir.

Stancev firmó un concurso impoluto hasta la altura de 1,91 metros, que obtuvo a la segunda. «Lo hice muy bien, la verdad; cuando tengo el día, lo tengo. Estaba muy concentrada constantemente en hacer lo que tenía que hacer todo el rato, superando el listón sin centrarme en nadie más que en mí, y ya está. Sabía que si lo hacía como sé, saldría un buen resultado, porque al fin estoy reflejando todo el trabajo que llevo detrás», se congratula la granadina. «Estaba tan tranquila, segura y confiada en todo el trabajo previo que no miré a nadie más. Es una prueba muy psicológica y cuando hay tanta igualdad, gana quien mejor soporta la presión», confirma.

Por pedir, a Una Stancev le habría encantado ganar el Mundial universitario con una nueva mejor marca personal de 1,93 metros que de hecho intentó. «Me habría encantado porque además cumpliría la mínima para el Mundial de Tokio en septiembre, pero igualmente estoy muy contenta; no puedo reprocharme nada», objeta, satisfecha por el hecho de que acostumbrarse a competir internacionalmente de un tiempo a esta parte «diera sus frutos».

Cariño de Ruth Beitia

El logro de Una Stancev no pasó desapercibido para la campeona olímpica Ruth Beitia, referente de su generación. Tampoco el de Aitana Alonso, que conquistó el Festival Olímpico de la Juventud Europea en Skopie (Macedonia del Norte) batiendo un récord sub-18 suyo a los 16 años por un centímetro con 1,86; ni el de Ona Bonet, que hizo lo propio con el del Campeonato de España sub-20 con 1,86 metros así como con la plusmarca nacional para la categoría con otro posterior de 1,90 que le dejó a un solo centímetro de la mejor marca personal de la granadina. «Nos dijo que lo estamos haciendo muy bien, que se alegra por nosotras y que está orgullosa; obviamente que queremos seguir sus pasos, aunque dejara el listón muy alto», cuenta.

Stancev se reencontrará con Alonso este domingo, no así con Bonet –que la batió en el último Campeonato de España absoluto de pista cubierta– al participar en el Europeo sub-20. «Lo único que quiero es volver a ganarme a mí misma para ir a Tokio; espero estar a la altura y lograrlo», se encoge la saltadora de La Herradura, que sigue sin mirar a sus rivales. «Creo que el salto de altura femenino español está desarrollándose por muy buen camino y ojalá siga así y vayamos todas para arriba consiguiendo muchos más logros», desea.

«Queda lo mejor de la temporada y estoy convencida de que puedo dejar el listón un poco más alto», subrayó Una Stancev en sus redes sociales. «Si lo puedes soñar, lo puedes hacer», agregó. A ella, este Mundial universitario le da nuevas alas para volar hacia los dos metros.