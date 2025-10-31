Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La alegría del gol del Sima Granada. Francisco Neyra
Fútbol sala

El Sima quiere afianzarse en puestos de 'playoff' en campo del Alchoyano

El Granada Femenino recibe este domingo en el pabellón Núñez Blanca al Globalcaja Albacete

Ideal

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:07

UD Alchoyano y Sima Granada FS medirán sus fuerzas este sábado en el Pabellón Pico del Campo de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Ambos ... tratarán de sumar su cuarto triunfo de la temporada, después de firmar un excelso arranque liguero a pesar de ser dos de los llamados a pelear por la permanencia.

