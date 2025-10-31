El Sima quiere afianzarse en puestos de 'playoff' en campo del Alchoyano

UD Alchoyano y Sima Granada FS medirán sus fuerzas este sábado en el Pabellón Pico del Campo de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Ambos ... tratarán de sumar su cuarto triunfo de la temporada, después de firmar un excelso arranque liguero a pesar de ser dos de los llamados a pelear por la permanencia.

El equipo gaditano, entrenado por Jesús Azurmendi, cayó en su visita al pabellón del líder del pasado fin de semana, donde el Atlético Mengíbar se impuso por 5-1. Fue solo la segunda derrota del Alchoyano, que antes había ganado a Malacitano, Melilla y Córdoba B. Luis Herrera, con cinco goles en siete partidos, es la mayor amenaza ofensiva de los alcalaínos.

El Sima Granada, por su parte, no pudo cosechar su cuarto triunfo del año en casa ante el Imperio Los Rosales de Ceuta, pese a ir ganando 4-2 en los últimos minutos de partido. Los pupilos de Calvache son terceros del Grupo V de Segunda División B después de anotarse 12 de los primeros 21 puntos en liza, situándose a sólo seis del líder (Mengíbar).

Nano Calvache, entrenador del Sima, espera poder sacar petróleo en una visita complicada a Cádiz: «El Alchoyano no pierde en su pista desde noviembre del año pasado, tiene una afición increíble, con casi mil personas en todos los partidos. Tenemos que saber jugar con ese ambiente, que será nuevo para nosotros. Van a luchar por todo y nosotros pelearemos por romper su racha. Estamos bien, recuperados del golpe del sábado, y no contamos con bajas para el partido».

Femenino

El Granada FS Femenino recibirá este domingo al Globalcaja Albacete FS en la séptima jornada del Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala. El conjunto entrenado por Javi Espinosa y Rafa Romero chocará con una escuadra manchega que llegará a Núñez Blanca con dos victorias en los últimos tres partidos.

Las jugadoras granadinas han comenzado la temporada con un buen pie después de su histórico ascenso de categoría del año pasado. Con 21 goles a favor y solo 12 en contra, el Granada FS Femenino es quinto clasificado de la liga con 12 puntos, habiendo sumado cuatro triunfos (dos en casa y dos a domicilio) y sólo dos derrotas en seis partidos.

El Globalcaja Albacete llegará a Granada en buena dinámica, después de un irregular arranque en el que se apuntaron solo una victoria en sus primeros tres compromisos. El último mes de competición de las de Domingo Cuartero ha sido mucho mejor, ganando a Majadahonda y San Fernando, con una destacada Carmen María, que ha anotado cinco de los doce goles que lleva hasta ahora el Albacete.

Javi Espinosa, entrenador del Granada, espera una buena versión de sus pupilas para tener opciones de conseguir un preciado triunfo ante su afición: «Sabemos que tenemos que ganar todos los partidos en casa para lograr el objetivo. Tenemos que ser capaces de arreglar el accidente de la semana pasada en Alcorcón y hemos tenido una buena semana de trabajo. Tenemos que controlar los momentos de partido».