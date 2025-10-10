El Sima juega en casa y el Granada viaja a Córdoba Derbi del voleibol granadino entre el Universidad y el Atarfe en la Superliga femenina y después jugará el masculino también este sábado en Fuentenueva

El Sima Granada FS busca acercarse a los puestos de playoff ante el Jumilla enla Segunda B de fútbol sala. Los rojiblancos quieren consolidar en Núñez Blanca (este sábado, 18:00) el triunfo del pasado sábado ante el Málaga B. Sima Granada FS y FS Jumilla medirán fuerzas este sábado en la quinta jornada del Grupo V de Segunda División B de fútbol sala. El equipo entrenado por Nano Calvache, desplegando un muy buen juego en lo que va de temporada, tratará de sumar la primera victoria como local ante un cuadro murciano también en óptima forma.

Dos goles de Carlos Lara hicieron que el Sima asaltara el Pabellón de Carranque el pasado sábado y sumara su primer triunfo del curso. Los nazaríes, cimentando sus cinco puntos de la tabla en la zaga, sólo han encajado 14 goles en los primeros cuatro partidos; una cifra correcta y que mejoran tras la debilidad defensiva mostrada en la temporada anterior, donde recibieron 172 goles en 30 partidos.

El Jumilla, por su parte, llega a la contienda del Núñez Blanca con todavía mejores sensaciones, habiendo conseguido ya dos triunfos, por solo un empate y una derrota. En la última jornada cayeron ante el poderoso Atlético Mengíbar, destacado líder en solitario de la liga, en un contundente 2-7 en Murcia.

Nano Calvache, entrenador del Sima Granada FS, espera una buena versión de los suyos ante la afición rojiblanca: «Es un equipo hecho a medida para pelear por los puestos de playoff. Sólo han perdido contra el Mengíbar, que está intratable. Están compitiendo muy bien y nos van a exigir el máximo. Nosotros seguimos con una buena dinámica y esperamos que sea el día de la primera victoria en casa. Tenemos que igualar su intensidad para poder competirle al Jumilla. Todos los jugadores están disponibles, a excepción de Guille, que está en la fase final de su recuperación».

Por su parte, el Granada FS Femenino visitará al Deportivo Córdoba el sábado a las 16:00 en lo que podría ser la tercera victoria en cuatro partidos para las chicas de Javi Espinosa y Rafa Romero en Segunda División.

El Granada FS Femenino quiere reencontrarse con la victoria en Córdoba. Las pupilas de Rafa Romero visitan al Deportivo Córdoba (este sábado, 16:00) para buscar su tercer triunfo de la temporada. Deportivo Córdoba FS Cajasur y Granada FS Femenino chocarán este sábado en la cuarta jornada del Grupo III de Segunda División Femenina de fútbol sala. Nazaríes y califales pelearán por un triunfo que puede ser clave para marcar los objetivos a medio plazo de unas y otras.

Las jugadoras de Rafa García no han empezado con buen pie la temporada después de acompañar al Granada FS Femenino en el ascenso de categoría a Segunda. Su calendario, difícil en el arranque, cruzó en dos de las tres primeras jornadas al Córdoba con Leganés y Majadahonda, dos equipos llamados a liderar la Segunda División y ante los que el Deportivo no pudo siquiera competir. Entre medias, ofrecieron una buena versión en casa ante el San Fernando, venciendo por 4-2.

Por su parte, el Granada FS Femenino ha arrancado el curso demostrando que ha venido a la Segunda División para quedarse, con un gran desempeño defensivo que las tiene como el tercer equipo menos goleado a estas alturas de competición, con solo cinco tantos encajados. Después de vencer a Camoens (3-1) y Azuqueca (2-6) en las dos primeras jornadas, las de Rafa Romero y Javi Espinosa cayeron por la mínima en casa en la última fecha ante el Almagro FS (1-2).

Rafa Romero, técnico granadinista, prevé un partido competido en el que sus jugadoras tengan opciones de llevarse de Vista Alegre el premio de los tres puntos: «Nos tenemos que quitar las malas sensaciones que tuvimos contra Almagro y vamos a intentar ir a por la victoria y mantenernos en la parte alta de la clasificación. Fanny es la única baja, por motivos personales».

El Sima Granada FS, equipo masculino de Segunda B, jugará este mismo sábado, a las 18:00, ante el FS Jumilla en Núñez Blanca.

La jornada del voleibol granadino depara, en la segunda jornada de la competición, un interesante duelo entre los dos representantes de la ciudad granadina en la Superliga 2 femenina. El CDUniversidad recibe al Atarfe en el pabellón de Fuentenueva, en partido que comenzará a las 16 horas. Las universitarias retornaron a la categoría con un triunfo, al Paterna Liceo por 3-2 a domicilio, en la primera jornada mientras que las atarfeñas cayeron derrotadas en casa, por 1-3, pero frente al potente Fedes Ascensores La Laguna de Tenerife, por lo que se espera un derbi igualado.

En masculino, el CD Universidad jugará después (18.15 horas) en Fuentenueva, contra el Demax Clínic Descubre Fuentes, en la Primera División. Lo hará muy motivado tras la victoria del estreno en la pista del ADV Miguelturra, por 3-2.