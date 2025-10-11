El Sima Granada suma un triunfo de postín ante el Jumilla

Sima Granada FS y FS Jumilla chocaron en el Complejo Deportivo Núñez Blanca en la quinta jornada del Grupo V de Segunda División B de ... fútbol sala. Granadinos y murcianos buscaban un triunfo que confirmara las buenas sensaciones de ambos en las primeras jornadas ligueras.

El arranque de partido no sería especialmente halagüeño para un Sima Granada al que le costó tomarle la temperatura al rival. Samu Rodríguez, mejor jugador de los visitantes, adelantó al Jumilla en el 3' y obligó al Sima a una remontada. Las intentonas en ataque del cuadro de Nano Calvache eran estériles sobre la portería de José Carlos Segura, hasta que en el 15' se desató la pólvora granadina. En cuatro minutos, Kiko Lara, Emilio, David Román y Pau dieron un festival goleador para poner el 4-1 en el luminoso en el 19'. Un tanto de Samu bajó el suflé del Sima antes del descanso.

Con el 4-2 en el marcador, los nazaríes salieron de vestuarios con ganas de seguir anotando y haciendo disfrutar al Núñez Blanca. David Román, en el 23'; y Antonio López, en el 28', pusieron los tantos de la tranquilidad para el Granada, que aventajaba ya en cuatro goles al Jumilla. Los murcianos recortaron distancias mediante Samu y Kike, pero el triunfo se quedó en el feudo rojiblanco por primera vez en la temporada.

Con la segunda victoria consecutiva en la temporada, el Sima terminará la jornada entre los seis mejores de la tabla, a la espera de lo que ocurra en el Cádiz-Córdoba de este domingo. Con ocho puntos en el casillero, el Sima visitará al Alcalá el próximo sábado con la intención de empezar a pelear por los puestos de playoff.

Por su parte, el Granada FS Femenino ganó 1-5 en su encuentro de Segunda División ante el Deportivo Córdoba, en otra brillante actuación de las pupilas de Rafa Romero y Javi Espinosa, con una destacada María Maldonado, que anotó un hat-trick.