El Sima Granada mantiene el invicto con un meritorio empate fuera de casa

Nawter Blanca FS y Sima Granada FS chocaron en la segunda jornada del Grupo V de Segunda División B. Tras un arranque liguero muy diferente, ... los murcianos buscaban cambiar drásticamente la mala imagen ofrecida en el pabellón del Mengíbar el pasado sábado, donde recibieron un 9-2; mientras que los rojiblancos querían refrendar a domicilio los brotes verdes vistos en Núñez Blanca ante Bujalance.

El comienzo del partido en el Pabellón Miguel Ángel Cano Mellado reflejó la necesidad de los locales de brindar una alegría a su afición, y en el primer minuto de juego Francisco Ruiz adelantó a los de Manuel Villa. Un Sima sólido en su rotación empató a través de Víctor Amaro, pero tres golpes antes del descanso de Borja, Francisco Ruiz y Jorge Molina dejaron tocados a los granadinos.

Al regresar de vestuarios, los nazaríes tuvieron clara la premisa de pelear por remontar, y, después de varios minutos de dominio, Víctor Amaro recortó distancias para el 4-2 y Pau Molero acercó a un gol la renta en el 33'. Con portero-jugador, David Román consiguió el 4-4, pero los locales no renunciaron al triunfo y volvieron a adelantarse, vía Joaquín Semitiel, a falta de tres minutos. De nuevo el portero-jugador de Nano Calvache surtió efecto para empatar la contienda en el último minuto, gracias a un gol de Elías que sellaba el 5-5 final en el luminoso.

Con este empate, el Sima Granada FS mantiene su invicto en la nueva temporada de Segunda B, con dos puntos de valor tras dos jornadas. A falta de la disputa del resto de partidos, los nazaríes se mantendrán en media tabla una semana más.

El Sima regresará a Núñez Blanca la próxima semana para medirse, el sábado a las 18:00, a ElPozo Ciudad de Murcia ante su afición. El equipo femenino empieza su andadura este mismo sábado, también en Núñez Blanca, a las 16:30 ante Luis de Camoens.