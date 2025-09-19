Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sima Granada. IDEAL

El Sima Granada mantiene el invicto con un meritorio empate fuera de casa

Los de Nano Calvache firman las tablas a domicilio ante Nawter Blanca FS, rival directo de los rojiblancos (5-5)

R.I.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:54

Nawter Blanca FS y Sima Granada FS chocaron en la segunda jornada del Grupo V de Segunda División B. Tras un arranque liguero muy diferente, ... los murcianos buscaban cambiar drásticamente la mala imagen ofrecida en el pabellón del Mengíbar el pasado sábado, donde recibieron un 9-2; mientras que los rojiblancos querían refrendar a domicilio los brotes verdes vistos en Núñez Blanca ante Bujalance.

