Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La familia del Sima Granada FS, junto al concejal de Deportes de la capital, en el desayuno informativo. Pepe Marín

Fútbol sala

Un Sima Granada «ilusionado» con la nueva oportunidad

El equipo masculino arranca la Segunda división B este domingo, categoría que recuperó en los despachos y en la que espera asentarse con jugadores locales

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:16

La llama de la ilusión prende de nuevo en el Sima Granada Fútbol Sala, como corroboraron algunos de sus miembros durante un desayuno informativo en la cafetería 'Del Gym al Ñam', en el centro comercial Neptuno. Su presidente, José Cervera, agradeció la presencia a los asistentes y cedió la palabra a Nano Calvache, técnico del equipo masculino, que recuperó la presencia en la Segunda división B en los despachos y en la que espera asentarse con jugadores de la provincia. «El fútbol sala nos ha dado una segunda oportunidad con la repesca y se ha rejuvenecido el grupo, que le da viabilidad al proyecto con vistas al rendimiento. Contento con el compromiso, ganas e ilusión, que será nuestra bandera», expresó, antes del debut el domingo con el Bujalance.

«No podemos competir con otras entidades en medios económicos, pero representamos a la ciudad y esto tiene que ser importante», enfatizó Calvache, que trabaja para hacer una escuadra «que no cometa los mismos errores, con una plantilla algo más larga.

La sección femenina, con Javi Espinosa de entrenador, militará en Segunda tras lograr el salto sobre la pista. «Es un momento fundamental para nuestro deporte. Tenemos una historia por escribir», subrayó. Javi García, de Sima, patrocinador principal, deseó «suerte y mucho trabajo» a los distintos conjuntos. «Estábamos dispuestos a apoyar incluso en la categoría inferior, pero visto lo ocurrido, hay que aprovecharlo para vivir un poco más tranquilos. Se está haciendo un equipo importante y esperemos estar de mitad de la tabla para arriba», retó.

El concejal de Deportes de la capital, Jorge Iglesias, impulsor del fútbol sala durante su vida, dio su cariño al club. «Hacemos un llamamiento a la Federación para que este deporte tenga más protagonismo, no solo el césped. Hace falta deporte base también, con la semilla para un futuro potente», alargó.

Germán Román

Entre los asistentes, Germán Román, portero que regresa a su casa tras años fuera. «Tengo muchas ganas de jugar en mi tierra y demostrar cosas aquí. Me fui joven y ahora soy otro tipo de jugador», abundó. «Tenemos que tener los pies en la tierra, adaptarnos», siguió, a la espera de un gran apoyo de los aficionados. «Se lo he dicho a mis compañeros; me fui de aquí jugando en el Palacio y con mucho público. Tenemos que darle al espectador lo que quiere, enganchar», deseó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  8. 8 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un Sima Granada «ilusionado» con la nueva oportunidad

Un Sima Granada «ilusionado» con la nueva oportunidad