Un Sima Granada «ilusionado» con la nueva oportunidad

La llama de la ilusión prende de nuevo en el Sima Granada Fútbol Sala, como corroboraron algunos de sus miembros durante un desayuno informativo en la cafetería 'Del Gym al Ñam', en el centro comercial Neptuno. Su presidente, José Cervera, agradeció la presencia a los asistentes y cedió la palabra a Nano Calvache, técnico del equipo masculino, que recuperó la presencia en la Segunda división B en los despachos y en la que espera asentarse con jugadores de la provincia. «El fútbol sala nos ha dado una segunda oportunidad con la repesca y se ha rejuvenecido el grupo, que le da viabilidad al proyecto con vistas al rendimiento. Contento con el compromiso, ganas e ilusión, que será nuestra bandera», expresó, antes del debut el domingo con el Bujalance.

«No podemos competir con otras entidades en medios económicos, pero representamos a la ciudad y esto tiene que ser importante», enfatizó Calvache, que trabaja para hacer una escuadra «que no cometa los mismos errores, con una plantilla algo más larga.

La sección femenina, con Javi Espinosa de entrenador, militará en Segunda tras lograr el salto sobre la pista. «Es un momento fundamental para nuestro deporte. Tenemos una historia por escribir», subrayó. Javi García, de Sima, patrocinador principal, deseó «suerte y mucho trabajo» a los distintos conjuntos. «Estábamos dispuestos a apoyar incluso en la categoría inferior, pero visto lo ocurrido, hay que aprovecharlo para vivir un poco más tranquilos. Se está haciendo un equipo importante y esperemos estar de mitad de la tabla para arriba», retó.

El concejal de Deportes de la capital, Jorge Iglesias, impulsor del fútbol sala durante su vida, dio su cariño al club. «Hacemos un llamamiento a la Federación para que este deporte tenga más protagonismo, no solo el césped. Hace falta deporte base también, con la semilla para un futuro potente», alargó.

Germán Román

Entre los asistentes, Germán Román, portero que regresa a su casa tras años fuera. «Tengo muchas ganas de jugar en mi tierra y demostrar cosas aquí. Me fui joven y ahora soy otro tipo de jugador», abundó. «Tenemos que tener los pies en la tierra, adaptarnos», siguió, a la espera de un gran apoyo de los aficionados. «Se lo he dicho a mis compañeros; me fui de aquí jugando en el Palacio y con mucho público. Tenemos que darle al espectador lo que quiere, enganchar», deseó.

