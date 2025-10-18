El Sima Granada FS gana su tercer partido consecutivo con una exhibición en Alcalá

Ideal Sábado, 18 de octubre 2025, 20:40 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

El Sima Granada FS vence en Alcalá. Los jugadores de Nano Calvache se imponen a lo grande (0-3) y acabarán la jornada entre los seis primeros de la liga. El Sima Granada FS visitó en la tarde del sábado el Complejo Deportivo Distrito Sur de la ciudad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Inmersos en una gran racha y acompañados por un buen despliegue de fútbol sala desde el inicio del curso, los rojiblancos buscaban consolidarse en la zona noble de la tabla puntuando en casa de uno de los equipos llamados a pelear por buenos puestos en Segunda B.

En el arranque del partido, ambos equipos se midieron las temperaturas, con continuas intentonas en las porterías rivales sin resolución. El Sima se sintió superior, pero ni granadinos ni sevillanos fluyeron lo suficiente en sus ataques, dejando la contienda en tablas y sin goles al descanso.

La salida al segundo tiempo iba a ser determinante para el devenir del encuentro, y el Sima fue definitivamente superior en esa instancia. Un doblete de José Caler, con tantos en el 24' y en el 25', puso la ventaja de 0-2 para los rojiblancos. El partido se abrió, con un Alcalá obligado a apretar, pero la superioridad nazarí se reflejaba también en el juego, y el 0-3 de Nacho León en el 32' cerró el triunfo por 0-3 del Sima Granada FS en el Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra.

La victoria de los rojiblancos en Sevilla acerca el objetivo de la salvación para los de Nano Calvache, que quedan, además, entre los seis primeros del Grupo V de Segunda División B. La próxima semana, el equipo granadino recibirá al Imperio Los Rosales en Núñez Blanca para buscar ampliar su racha a cuatro victorias consecutivas.

Ficha técnica:

CD Alcalá Guadaíra FS: Titulares: El Daher (P), Mariano, Álvaro, Rubiales, Catalán. Suplentes: Limón (P), Jaime, Roberto, Mikel, Labrador, Cumplido, José Pablo, Rojas.

Sima Granada FS: Titulares: Germán (P), David, Emilio, Carlos Lara, José Caler. Suplentes: Nacho (P), Nacho León, Kiko Lara, Elías, Marcos Olmo, Javi Pérez, Víctor Amaro, Antonio.

Goles: 1-0 Durán (12'), 1-1 Jarillo (17').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Complejo Deportivo Distrito Sur (Alcalá de Guadaíra, Sevilla).

Femenino

El Granada FS Femenino remontó con épica y es colíder de Segunda División. Las rojiblancas se imponen al Rivas (6-5) en Núñez Blanca después de empezar perdiendo por 0-3.

El Granada FS Femenino y el Club Deportivo Básico Rivas Futsal se vieron las caras en el Núñez Blanca del Zaidín para jugar su quinto compromiso del Grupo III de Segunda División de fútbol sala femenino. Las madrileñas, con mucha necesidad tras sumar un solo punto de los primeros 12 en juego, buscaban dar la sorpresa en casa de un Granada FS Femenino inmerso en un gran arranque de competición, con tres victorias en cuatro partidos.

El comienzo de la contienda dejó claro el nivel rival de las jugadoras de Rivas Vaciamadrid, en peor clasificación –tras enfrentarse a los únicos dos equipos invictos– que la realidad de su juego. Un tanto de María Martín en el 3', después de un contragolpe bien ejecutado aprovechando superioridad numérica, adelantó a las chicas de negro. Un gran golpeo de Leti en el 8', a la salida de un córner, puso el 0-2; y otro contragolpe en el 13' concluido por la propia Leti dejó en tres goles la ventaja madrileña. Carmen Maldonado, después de una buena jugada colectiva, concluyó a placer sobre la portería de Las Heras para anotar el 1-3 antes del descanso.

Un segundo tiempo de infarto comenzó con el Granada FS Femenino queriendo enchufarse al partido con fuerza. Truji, en el 23'; y Barbi, en el 24', aprovecharon el balón parado desde el córner para empatar el luminoso en dos minutos. A partir de ahí, con Núñez Blanca encendido, el dominio granadino fue total y Ana Maldonado, con un disparo estelar por la escuadra, adelantó por primera vez a las de Javi Espinosa. María Lorenzo empató en el 33' con una buena volea, pero una genialidad técnica de María Maldonado volvió a colocar por delante al Granada, con una definición espectacular con la pierna mala. Barbi, a puerta vacía con el rival con portera-jugadora, puso el 6-4'; pero un tanto de Murchi a falta de 40 segundos alertó a las rojiblancas con el 6-5. Con portera-jugadora, el Rivas se encontró con el palo en la última jugada y el Granada FS Femenino terminó sellando su triunfo por 6-5.

Este triunfo del Granada FS Femenino deja a las nazaríes en un provisional cuádruple empate a 12 puntos en la primera posición del Grupo III de Segunda División de fútbol sala femenino. La próxima semana viajarán a Madrid para medirse al Alcorcón B.

Ficha técnica:

Granada FS Femenino: Titulares: Alba (P), Truji, Jaén, Ana Maldonado, Juárez. Suplentes: Lucía (P), Estrella (P), Fanny, Carmen Maldonado, María Maldonado, Anate, Urre, Barbi.

Club Deportivo Básico Rivas Futsal: Titulares: Las Heras (P), Edurne, Pelocho, Sara Baeza, Laura Casas. Suplentes: Adara (P), María Martín, Andrea Baeza, Leti, Lorenzo, Natalia.

Goles: 0-1 María Martín (3'), 0-2 Leti (8'), 0-3 Leti (13'), 1-3 Carmen Maldonado (15'), 2-3 Truji (23'), 3-3 Barbi (24'), 4-3 Ana Maldonado (27'), 4-4 Lorenzo (33'), 5-4 María Maldonado (35'), 6-4 Barbi (37'), 6-5 Murchi (40'),

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 en el grupo III de Segunda División Femenina, celebrado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca (Granada).