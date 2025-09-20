Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las jugadoras del Sima Granada celebran un tanto. FRANCISCO NEYRA/A360 COMUNICACIÓN
Fútbol sala

El Sima Granada femenino se estrena en Segunda con victoria

Las rojiblancas vencen en el Núñez Blanca con un doblete de Maldonado y otro tanto de Juárez frente al IES Luis de Camoens (3-1)

R. I.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:27

El Granada FS Femenino debutó con victoria en Segunda división tras vencer al IES Luis de Camoens por 3-1. El equipo dirigido por Rafa ... Romero y Javi Espinosa llegaba a su debut en Segunda tras una temporada invicto en División de Honor Andaluza, mientras que el conjunto ceutí es un veterano en la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  9. 9 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  10. 10 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Sima Granada femenino se estrena en Segunda con victoria

El Sima Granada femenino se estrena en Segunda con victoria