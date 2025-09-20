El Sima Granada femenino se estrena en Segunda con victoria

El Granada FS Femenino debutó con victoria en Segunda división tras vencer al IES Luis de Camoens por 3-1. El equipo dirigido por Rafa ... Romero y Javi Espinosa llegaba a su debut en Segunda tras una temporada invicto en División de Honor Andaluza, mientras que el conjunto ceutí es un veterano en la categoría.

El encuentro comenzó muy igualado, con una presión muy alta de los dos equipos. En los primeros minutos, María Maldonado tuvo una muy buena ocasión tras una falta directa que acabó con el balón estrellado en el poste derecho de la portería defendida por Inés. En el otro área, la guardameta Alba estaba siendo un pilar fundamental.

A pesar de que el conjunto ceutí llevaba unos minutos practicando un muy buen fútbol en campo contrario, un robo de María Maldonado en el centro del campo acabó con una muy buena carrera y jugada del dorsal '10' del Granada FS Femenino, que puso el 1-0 pasados los diez minutos de juego. Sin embargo, dos minutos más tarde, Alba no pudo hacer nada para frenar un zapatazo de Dai.

Cuando apenas quedaban tres minutos para el final de la primera parte, María Maldonado, como en el gol, se iba sola contra la portería rival, pero un agarrón de Rocío acabó en falta para el conjunto granadino y tarjeta amarilla para la '6' del Luis de Camoens. Los equipos se fueron al túnel de vestuarios con 1-1 en el luminoso tras una primera parte muy competida.

Sentencia

La segunda mitad empezó como lo hizo la primera, con los dos equipos presionando muy arriba en busca de ponerse por delante en el marcador. Y quien lo consiguió fue el Granada FS Femenino. María Maldonado, de nuevo, fue la encargada de poner el 2-1 tras una muy buena jugada colectiva.

El conjunto granadino siguió imprimiendo sobre la pista un fútbol muy coral y, a falta de dos minutos, Juárez anotó el 3-1 definitivo. Así, el Granada FS Femenino, consigue la victoria en su primer partido de la historia en una de las dos principales categorías nacionales del fútbol sala femenino. Las de Rafa Romero y Javi Espinosa visitarán la semana que viene a la UD Azuqueca FS.

El primer equipo masculino, por su parte, empató a cinco este pasado viernes, 19 de septiembre, en su visita al Nawter Blanca. Por otro lado, el equipo sub 23 que dirige Rubén Sánchez, que todavía no ha comenzado la temporada, ha anunciado los fichajes de Fran Ruiz, Garnica, Nico y Juanmi.