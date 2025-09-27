El Sima Granada da la cara pero cae ante el vigente campeón en casa

Ideal Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Sima Granada peleó pero perdió ante el vigente campeón de su grupo en Segunda B, en partido disputado en el pabellón Núñez Blanca. Los de Nano Calvache no pudieron con ElPozo Ciudad de Murcia (4-6) pero mantuvieron las buenas sensaciones competitivas.

Sima Granada FS y ElPozo Ciudad de Murcia midieron sus fuerzas en la tercera jornada del Grupo V de Segunda División B, en un encuentro de alto voltaje entre el vigente campeón y un repescado de Tercera División con una plantilla mejorada respecto al pasado curso.

El encuentro arrancó con mayor competitividad de la prevista, y es que, a pesar de ser muy superior sobre el papel el conjunto visitante, los pupilos de Nano Calvache plantaron cara a ElPozo durante todo momento. Los rojillos se adelantaron con un gol de Daniel Angus en el 5', pero el Sima, con una defensa sólida y varias intentonas en ataque, empataron en el 17' vía Carlos Lara.

Dos goles en propia puerta pusieron el 2-2. Al regreso de vestuarios, el Sima demostró sus ganas por dar la sorpresa ante tan duro rival pero cedió por 4-6.

Balonmano

El Balonmano Ciudad de Granada tuvo que conformarse con el empate, que fue a 29 goles, en su estreno en la Segunda División Nacional masculina, la cuarta categoría nacional, tras su descenso desde Primera el pasado curso. Los granadinos igualaron contra el Sano Antequera Torcal, en la primera jornada, disputada en el pabellón del Complejo Deportivo de La Chana.

Un punto para los nazaríes, que comanda esta temporada Óscar Valero, hasta la fecha segundo entrenador de Javier Elvira durante estos años atrás y que ahora coge las riendas del banquillo, para tratar de olvidar lo antes posible el último descenso.

El objetivo se centra en recuperar la división perdida e intentar pelear por el ascenso.

El Antequera Torcal es un clásico del balonmano español, de hecho la formación de José Vegas puso muchas dificultades defensivas al Ciudad de Granada, que cuenta con un bloque fuerte y con experiencia. El conjunto antequerano encaró la jornada inaugural con un balance positivo de resultados en la pretemporada y que refrendó con este empate a 29 tantos lejos de su feudo.