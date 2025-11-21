El Sima Granada FS busca volver a la victoria ante el Cádiz Virgili

El Sima Granada FS y el CD Virgili Cádiz se enfrentarán este sábado (17.30, Aynadamar) en la undécima jornada en Segunda División B. La ... falta de disponibilidad del Núñez Blanca traslada al equipo de Nano Calvache para este compromiso.

El cuadro rojiblanco llega a este choque con la anómala circunstancia de haber perdido un partido, cosa que no pasaba desde septiembre. Los nazaríes cayeron la semana pasada por 3-1 en su visita al Pinatar B, y quieren reencontrarse con el triunfo ante el Cádiz. La baja de Germán, que se ausentará varias semanas tras haberse roto un dedo de la mano, deja tocados a los locales en una fase del calendario complicada.

El Cádiz, cumpliendo como uno de los equipos llamados a estar en la zona noble de la clasificación, también cayó la semana pasada, pero dando mucha guerra ante el intratable líder, el Atlético Mengíbar, ante el que cedió en casa por 1-2. La escuadra de Juan Carlos Gálvez es la segunda mejor defensa de la liga, con solo 28 goles encajados en 10 partidos. Óscar Lojo, con 11 tantos, su el máximo peligro ofensivo.

Ampliar Una subida por banda en un partido anterior. Á. RODRÍGUEZ / GRANADA FS

El Fundación UAPO Granada FS Femenino visitará este domingo (12.30 horas) el Pabellón Santiago Cañizares en Puertollano. Las granadinas, atravesando una mala racha de cuatro partidos sin ganar, buscarán poner fin a ella donde solo el San Fernando ha conseguido sumar tres puntos.

El cuadro entrenado por Óscar Horna, que camina firme hacia la Primera División, suma siete victorias, un empate y una derrota en lo que va de liga. Las ciudadrealeñas han sido más constantes que nadie hasta ahora, y aventajan en un punto al Leganés, que era líder hasta que cayeron precisamente ante el Puertollano.

El Fundación UAPO Granada, por su parte, espera romper una sequía de victorias cuyo inicio se remonta a la jornada 6, última de octubre. Desde entonces, derrotas contra Alcorcón y Torrejón y empates ante Albacete y Melilla para hacer caer a las granadinas hasta la novena posición, aún con ocho puntos sobre el descenso. Javi Espinosa augura un compromiso de máxima dificultad: «Tenemos por delante un mes y medio frenético ante rivales que seguramente sean de otra liga. Queremos nuestra mejor versión».