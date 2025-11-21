Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un forcejeo en un encuentro disputado en el Núñez Blanca. Á. R. / G. FS

Fútbol sala

El Sima Granada FS busca volver a la victoria ante el Cádiz Virgili

El Fundación UAPO femenino visita al todopoderoso Puertollano

R. I.

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:33

El Sima Granada FS y el CD Virgili Cádiz se enfrentarán este sábado (17.30, Aynadamar) en la undécima jornada en Segunda División B. La ... falta de disponibilidad del Núñez Blanca traslada al equipo de Nano Calvache para este compromiso.

