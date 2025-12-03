El Sima Granada FS brilla en Núñez Blanca y vence al Malacitano

Sima Granada FS y CD Malacitano FS midieron sus fuerzas en la noche del miércoles en la decimotercera jornada de liga en Segunda División B. ... El principal equipo de fútbol sala de la provincia de Granada buscaba volver a ganar cuatro jornadas después ante el colista de la liga, en horas bajas y acusado por las lesiones.

El arranque del partido evidenció una clara superioridad del cuadro nazarí, que mantuvo encerrado en su área al Malacitano durante gran parte de los primeros veinte minutos. Numerosos ataques, unos contra uno o palos dejaron el 0-0 en el luminoso más tiempo del debido, a razón de lo visto en Núñez Blanca. El balón parado recompensó al Sima en el 14', con un zurdazo en volea tras bote de Emilio que sacudió la red de Alberto Morillo para el 1-0. Luis Redoli pidió tiempo muerto, pero el Granada siguió demostrando su poderío técnico para obrar el 2-0 desde las botas de Carlos Lara tras un contragolpe impecable con una excepcional conducción de Guille, que asistió para el 2-0 con que concluyó la primera parte.

Tras el paso por vestuarios, un Sima brutal salió decidido a sentenciar en los primeros minutos de partido. Dos goles consecutivos de Amaro, con una vaselina inverosímil, y Caler, tras una contra, pusieron el 4-0 en el 23'. Ahí, un toma y daca empezó alternando goles pero haciendo siempre mantener un margen de al menos dos tantos para los locales, que sufrieron el portero-jugador rival pero lo aprovecharon a la postre con un gran Emilio en ataque que asistió y dominó el partido hasta el 8-3 final.

El Sima Granada FS queda en tercera posición del Grupo V de Segunda División B de fútbol sala antes de que se juegue el resto de la jornada, en la que Cádiz Virgili, Bujalance y Jumilla podrían adelantar a los nazaríes si ganan sus compromisos.

El Fundación UAPO Granada FS Femenino, por su parte, disputará este domingo a las 13:00 su encuentro de esta semana en Segunda División, visitando al Majadahonda en Madrid.