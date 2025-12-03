Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Sima Granada FS brilla en Núñez Blanca y vence al Malacitano

Los de Nano Calvache recuperan la senda de la victoria ante el colista y se ponen terceros del Grupo V de Segunda B de fútbol sala (8-3)

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:38

Sima Granada FS y CD Malacitano FS midieron sus fuerzas en la noche del miércoles en la decimotercera jornada de liga en Segunda División B. ... El principal equipo de fútbol sala de la provincia de Granada buscaba volver a ganar cuatro jornadas después ante el colista de la liga, en horas bajas y acusado por las lesiones.

El Sima Granada FS brilla en Núñez Blanca y vence al Malacitano