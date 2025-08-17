El Sima Granada arranca la pretemporada con victoria

R. I. Domingo, 17 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Sima Granada FS se impuso al CD Córdoba Futsal Patrimonio en el estreno de la pretemporada para los rojiblancos (2-1). En el debut de Nano Calvache como entrenador del primer equipo, el cuadro nazarí supo reponerse del tanto inicial de los cordobeses gracias a un gol de Emilio y otro en propia puerta de los locales.

Emilio Aranda, uno de los capitanes del Sima, acabó satisfecho tras la victoria, pero consciente de todo el camino que queda por recorrer para el equipo hasta el arranque liguero. «Estoy contento, no solo por la victoria, sino por la actitud que hemos tenido para ser la primera prueba de pretemporada. Esto es una mini piedra; no hemos hecho nada y no tenemos que pensar que porque hoy haya salido cara ya lo tenemos todo hecho. Esta categoría es muy dura», explicó.

El nuevo entrenador también sacó conclusiones positivas tras el triunfo en Vista Alegre. «Llevamos dos semanas de pretemporada, entrenando con un calor asfixiante y con un esfuerzo increíble de los chavales. Me gusta que los que vienen de abajo lo hacen con ganas, apretando a los veteranos. Tenemos que saber que esta es la primera piedra que ponemos en el proyecto de este año», expuso Calvache.

El Sima Granada FS continuará su pretemporada durante las próximas tres semanas, antes de preparar su estreno oficial, previsto para el sábado 13 de septiembre, ante el Bujalance en el Complejo Deportivo Núñez Blanca.

Temas

Granada

Córdoba

Bujalance