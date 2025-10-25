Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ataque del Sima Granada contra el Rosales en el pabellón Núñez Blanca. Francisco Neyra
Ligas Nacionales

Al Sima se le escapa el triunfo

Los dos equipos del Universidad suman victorias claras en Fuentenueva y el Ciudad de Granada de balonmano femenino duerme como líder en Primera

Ideal

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:11

Comenta

El Sima empató ante Imperio Los Rosales en un partido de alto voltaje. Caler fue expulsado en la segunda mitad y el conjunto caballa igualó el encuentro con dos goles en el último minuto (4-4). El Sima Granada FS e Imperio Los Rosales de Ceuta midieron fuerzas en el Complejo Deportivo Núñez Blanca. Con mucho en juego para ambos, pero con los nazaríes en mucho mejor momento de forma, los rojiblancos esperaban sumar tres puntos más que los pudieran afianzar en los puestos nobles de la tabla.

El partido arrancó con una nueva demostración de la dificultad que tiene la categoría en cualquier circunstancia, incluso para el Sima con un cuadro en descenso enfrente como el ceutí. Badé adelantó a los visitantes en el 14' con un disparo desde fuera del área, después de minutos de dominio alterno, con ocasiones variadas sin excesiva claridad en ambas porterías. Acto seguido, Emilio empató con una excelsa definición, picando el balón sobre Franklin. Amaro impactó con el larguero en un contragolpe a tres minutos del descanso, pero el luminoso se quedó en tablas al término de los primeros 20 minutos

La segunda manga, por su parte, tuvo de todo. Los segundos 20 minutos comenzaron muy bien para los granadinos, con un gol de Carlos en el minuto 22 y otro de Caler, que fue expulsado por doble amarilla, en el 23. Dos minutos más tarde, anotó Marc para que el conjunto caballa recortase distancias en el marcador.

Sima Granada FS volvió a poner tierra de por medio con un gol de Kiko en el 28'. Sin embargo, Imperio Los Rosales empató el encuentro en el último minuto con dos goles de Mohamed y Yoel para poner el 4-4 definitivo.

Con este resultado, el conjunto rojiblanco se mantiene en la zona noble de la tabla, mientras que Imperio Los Rosales se queda en la parte media-baja de la clasificación.

Por su parte, el Granada FS Femenino jugará este domingo, a las 13:30, en casa de la AD Alcorcón FSF, donde buscará volver a sumar tres puntos para acechar el liderato del Grupo III de Segunda División.

Ficha técnica:

Sima Granada FS: Titulares: Germán (P), Carlos Lara, Emilio, José Caler, David. Suplentes: Nacho (P), Kiko Lara, Antonio, Víctor Amaro, Guille, Javi Pérez, Nacho León, Pau, Marcos Olmo.

Imperio Los Rosales: Titulares: Franklin (P), Anuar, Pogba, Chico, Morales. Suplentes: Alejandro (P), Marc, Badé, Yoel, Omar, Sufian, Aiman.

Goles: 0-1 Badé (14'), 1-1 Emilio (15'), 2-1 Carlos (22'), 3-1 Caler (23'), 3-2 Marc (25'), 4-2 Kiko (27'), 4-3 Yoel (38'), 4-4 Mohamed (38')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca (Granada). Caler (GRA) fue expulsado en el 23' por doble amarilla.

Balonmano

El Agrinova BM Roquetas fue superado por 23-31 por el BM Ciudad de Granada, que duerme líder en Primera tras su victoria en la cancha del hasta entonces invicto rival almeriense. Las jugadoras de Pablo Pereaviajaron con un equipo muy mermado, debido a las lesiones y coincidencia horaria con el equipo juvenil, pero dieron un golpe con el mejor encuentro de la temporada.

Carla Manrique con 7 goles, Marta Maiquez y Rama Diane con 5, y Eva Hernández con 4 fueron las jugadoras más destacadas en ataque.

Tras la disputa de la jornada las granadinas marchan como líderes invictas, con ocho puntos, dos más que el Málaga Costa, que aun no ha disputado su encuentro y lo hará este domingo. La próxima semana no habrá liga, lo que vendrá genial al cuerpo técnico para dar descanso e intentar recuperar a las jugadoras lesionadas.

Voleibol

El Club Deportivo Universidad de Granada se impuso por tres sets a uno al Algar Surmenor, en partido del grupo C de la Superliga 2 femenina, disputado en el pabellón universitario de Fuentenueva. Las granadinas vencieron en el primer ser por 25/21 y se colocaron con dos a cero a favor tras un 25/18. Sin embargo, el rival reaccionó para acortar distancias hasta el 22/25, pero el Universidad amarró la victoria, aunque tuvo que emplearse a fondo para anotarse la cuarta y definitiva manga por 28/26.

En cuanto al Atarfe, que milita en la misma categoría nacional, viajó y perdió por un claro 0-3 en la cancha del Grupo Renovak CV Sant Joan.

En la Primera división masculina, el Universidad superó al Móstoles, a renglón seguido, por un rotundo 3-0, también en la cancha de Fuentenueva. Los parciales para los granadinos fueron de 25-23, 25-22 y 25-19.

Te puede interesar

