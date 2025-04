El Sima y el Detugra, cruz y cara del fútbol sala

Ideal Viernes, 4 de abril 2025, 19:18 Comenta Compartir

El Sima Granada FS busca seguir en la pelea por la salvación en casa de ElPozo. Los rojiblancos serán matemáticamente equipo de Tercerasi pierden en Murcia (este domingo, 12.30 horas). ElPozo Ciudad de Murcia y Sima Granada FS se verán las caras.

El equipo local, firmando una temporada colosal y pisando los talones al actual líder, Xerez Futsal, buscará atar otro triunfo más en el Pabellón José María Cagigal, donde solo se han dejado ocho puntos de 39 en toda la temporada. Siendo los máximos goleadores de la competición, con 136 tantos en 26 partidos, los pupilos de Juanito destacan por el hambre de subir al primer equipo y tener el próximo año a la cantera de ElPozo en la Segunda de fútbol sala. Los 31 goles de Miguel Palacio y los 24 de Carlos Villalobos han catapultado al cuadro murciano hasta la segunda posición, siendo, además, el tercer equipo que menos encaja en el Grupo V de Segunda B.

Por su parte, el Sima tratará de extender un poco más su vida en esta liga sumando, como poco, un punto que pueda significar, acompañado de buenos resultados, no descender todavía. Melilla y Alcalá solo pueden sumar un punto más, y Bujalance puede sumar dos en lo que resta de liga, supeditando estas eventuales derrotas a un pleno de triunfos para un cuadro nazarí que solo ha ganado seis partidos en todo el curso.

Rafa Romero, técnico granadinista, espera dar la cara ante ElPozo sin José Caler, que será baja por motivos laborales: «Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes de la competición. Cuentan casi todos sus partidos en casa por victorias y no nos van a conceder el más mínimo resquicio para sacar nada de su feudo».

Ascenso femenino

Un pabellón Núñez Blanca hasta la bandera (este domingo, 11.30 horas) acogerá el partido que puede certificar el liderato ante el Almargen FSF del Detugra RL Granada. Las chicas de Javi Espinosa, después de ganar los 17 primeros partidos de la temporada, pueden ser equipo de Segunda división de forma matemática si vencen al Almargen malagueño.

El equipo rojiblanco es todo un 'cañón' en ataque y en defensa, ha anotado 114 goles y recibido solo 21 en los 17 partidos que ha disputado, haciendo, por tanto, una media de siete tantos a favor y uno en contra por encuentro.

Balonmano

El Mlg Ciudad de Granada tendrá este sábado (18 h.), una nueva prueba de fuego en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional masculina, grupo F. Los granadinos se enfrentan al Naranjas Palma del Río en la cancha cordobesa, en un partido clave para alejarse de la zona de descenso. El triunfo sobre el Helvetia Montequinto, por 26-20, fue reparador para los de Javier Elvira, que han elevado su moral.

Baloncesto femenino

El GmasB está ante una misión casi imposible, dado que para lograr la permanencia en la Liga Femenina 2 necesita ganar los tres partidos que restan de la fase regular, así como que el Basket Almeda, su rival justo por encima, pierda en las tres citas. Por eso, las chicas que entrena Quique Gutiérrez no dependen ya de ellas y, además, se enfrentan este sábado nada menos que al líder de la categoría, el potente Siglo XXI de Barcelona, en partido que comenzará a las 18 horas en el pabellón de Fuentenueva.

El estreno del GmasB en la categoría del bronce del baloncesto nacional femenino será, por desgracia, efímero, y eso que el equipo realizó una buena primera vuelta, pero se desfondó en la segunda, con fallos ante adversarios directos y dinámica negativa de ocho derrotas consecutivas

Atletismo

Granada acoge este domingo la décima novena edición de la Carrera Popular Memorial Padre Marcelino, en la que participarán más de 4.000 atletas. La prueba, organizada por el Club Polideportivo Agustinos y el Ayuntamiento de Granada, es una carrera urbana a pie que cuenta con categorías y circuitos para todos los niveles y edades desde los dos años. En total hay 52 categorías, lo que da una una inscripción más alta.

Ciclismo

Uno de los nombres más grandes del 'mountain bike' internacional vuelve a los senderos de la isla, se trata del bastetano David Valero, bronce olímpico en Tokio 2020 y actual número 1 del ránking UCI XCO en 2022. El granadino regresa a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, con una participación muy especial que une compañerismo y pasión por este deporte.

Cinco veces campeón de España de XCO, campeón de Europa por equipos y subcampeón del mundo en Les Gets 2022, Valero es mucho más que un habitual del podio internacional, al tratarse de un referente del ciclismo de montaña moderno. Pero en esta ocasión, cambia la estrategia por la emoción y el reto personal. En 2025, competirá en pareja con Efra, su mecánico en el equipo BH Coloma Team.

«Participaré en pareja, un pequeño reto que le he propuesto a mi mecánico. Fran actualmente trabaja conmigo en el equipo, pero también compite en invierno y monta bastante en bici. Me parece una bonita forma de convivir con el equipo, no solo entre corredores», comentó Valero.