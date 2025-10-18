Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sigue en directo el Kart Royale por el centro de Granada

El evento 'conquista' la capital desde primera hora de la mañana hasta la madrugada con carreras, conciertos en directo, sorpresas y muchos más detalles

A. M.

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:25

Comenta

Kart Royale, la Fórmula 1 de los creadores de contenido y celebridades, llega a Granada. La primera edición del evento impulsado por Atresmedia 'conquista' la capital desde primera hora de la mañana hasta la madrugada con carreras, conciertos en directo, sorpresas y muchos más detalles de la mano de influencers como Lola Lolita, Marina Riverss, Ceciarmy o Cristóbal Soria.

Horarios

11.00

Vuelta de honor de todos los pilotos ante el público asistente. Tras ella, arrancará la carrera. Esta se dividirá en tres mangas de ocho vueltas cada una. Acto seguido, será el turno para una prueba especial de la que no han trascendido detalles.

14.30

Final, recuento de puntos y entrega de trofeos.

15.00

Concierto sorpresa.

17.00-23.00

Fiesta 'Algarete' en la fanzone del Paseo del Salón. Incluye las actuaciones en directo de Xiyo y Fernández, de Yapi y de JC Reyes, así como las sesiones de La Mano de Oro y Serrato. También habrá 'foodtrucks', 'stands' de patrocinadores y la presencia de influencers. Acceso con entrada.

23.00-06.00

Fin de fiestas. 'Afterparty' en la sala Aliatar.

