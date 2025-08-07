El Sidn Cívica Nazaríes Trevenque lucha por subir

Ideal Jueves, 7 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

Este fin de semana arranca en Linares el Campeonato de España de Clubes de Primera División de ajedrez, con la participación del equipo Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque. El equipo, perteneciente al Club Villa de La Zubia, se medirá durante una semana a siete de los mejores equipos nacionales en busca de una de las dos plazas de ascenso a la División de Honor, la máxima categoría del ajedrez español.

Los granadinos parten con una posición ventajosa, ocupando el tercer puesto en el ránking inicial. El equipo cuenta con una alineación de lujo, liderada por figuras internacionales como el checo Thai Dai Van Nguyen (número 48 del mundo) y el danés Jonas Buhl Bjerre (67 del mundo). Además, la holandesa Eline Roebers, número 1 de su país, que ocupará el tablero femenino.

La representación española está formada por Renier Castellanos, Aarón Alonso y el granadino Alejandro Domingo, mientras que los maestros granadinos Ángel Serrano y Serafín Moral ejercerán como suplentes.

En el Granada Chess Open se llevó a cabo la presentación del equipo a sus patrocinadores. Eduardo Haro, CEO de Nazaríes Intelligenia, destacó el ajedrez como un proyecto interesante en el que las empresas tecnológicas deben invertir. Por parte de Trevenque Group, asistieron José Fernando López y Juan Ramón Olmos, acompañado de su nieto. También estuvieron presentes Manuel Muñoz y Ángela Guerrero, de Cívica Software, y Jesús Moya, CEO de Sidn Digital.