El segundo Arenas de Armilla recibe al líder CF Motril

Sexta jornada en el grupo IX de 3ª RFEF. Además del Recreativo Granada este sábado, hay cuatro partidos de granadinos este domingo. El Churriana de ... la Vega viajará hasta Mancha Real, el Huétor Vega recibe al Alhaurino y el Huétor Tájar, al San Pedro. El Arenas de Armilla se medirá al CF Motril.

A las 19 horas, en el Municipal, el segundo Arenas recibe al líder CF Motril; un punto les separan. En los armilleros su míster Jorge Molina, que está sancionado, no podrá contar con dos titulares que fueron expulsados, el central Álex Gálvez y el lateral izquierdo Hugo Poyatos. Se pierde el partido, por lesión, el mediapunta Dani Salvatierra.

Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia tienen las bajas del portero Juanmi y el organizador Isra González. El central Rally, tras cuatro meses de baja, ya se ha incorporado al grupo y podría entrar en la convocatoria.

El Huétor Tájar, a las 19 horas en el estadio municipal Miguel Morante, recibirá al colista San Pedro. El técnico local Julio Catalá no podrá contar, por lesión, con el lateral izquierdo Román y con el lateral derecho Mario Alonso. Tres serán las ausencias por sanción: el extremo derecha Esteban y los centrales Javi Pérez e Iván Ayllón.

La revelación Churriana, tercero en la clasificación, se desplazará al estadio municipal La Juventud donde a las 12 horas se medirá al quinto Atlético Mancha Real. Los de Levi Cantero recuperan efectivos. Vuelven tras superar diferentes dolencias el lateral izquierdo Capilla, el delantero Nacho Buil, el mediapunta Peso, el central Maldonado y el mediocentro Robert.

El Huétor Vega de 'Rizos', a las 12 horas en el municipal Las Viñas, recibirá al Alhaurino. Están entre algodones el lateral derecho Armando y el mediocentro Javi Prieto. Por sanción no será de la partida el central Garrido.