La plantilla del GmasB, expectante ante el inicio de temporada. Ariel C. Rojas
Liga Femenina 2

La segunda oportunidad del ambicioso GmasB

Las granadinas María Sánchez, Carmen Villanueva y Alba Vigo, estandartes púrpuras ante otro curso en la tercera categoría nacional

Jose Manuel Puertas

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

A imagen y semejanza de lo sucedido con el Covirán Granada en la Liga Endesa, el GmasB también ha sabido moverse este verano con presteza ... para conseguir repetir plaza en una categoría, la Liga Femenina 2, que el curso pasado perdió en su debut en la misma. El equipo morado, que este año será entrenado por Roberto Girón, estrena el sábado la competición oficial rindiendo visita al Geieg Pacisa (17 horas, pabellón Lluís Bachs, Girona). Y lo hace curado de espantos tras su experiencia de hace un año, cuando firmó una notable primera vuelta, pero acabó cayendo a la zona de descenso en un ejercicio que se le acabó haciendo muy largo. La LF2 es una competición muy dura –descienden hasta tres de los catorce equipos de cada uno de los dos grupos– y no permite alegría alguna a un club de modesto presupuesto como el granadino.

