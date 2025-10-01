La segunda oportunidad del ambicioso GmasB

A imagen y semejanza de lo sucedido con el Covirán Granada en la Liga Endesa, el GmasB también ha sabido moverse este verano con presteza ... para conseguir repetir plaza en una categoría, la Liga Femenina 2, que el curso pasado perdió en su debut en la misma. El equipo morado, que este año será entrenado por Roberto Girón, estrena el sábado la competición oficial rindiendo visita al Geieg Pacisa (17 horas, pabellón Lluís Bachs, Girona). Y lo hace curado de espantos tras su experiencia de hace un año, cuando firmó una notable primera vuelta, pero acabó cayendo a la zona de descenso en un ejercicio que se le acabó haciendo muy largo. La LF2 es una competición muy dura –descienden hasta tres de los catorce equipos de cada uno de los dos grupos– y no permite alegría alguna a un club de modesto presupuesto como el granadino.

La tensa espera hasta conseguir la 'repesca' tampoco ha ayudado demasiado al GmasB, que no supo en qué categoría jugaría hasta casi mediado julio, ni quien lo entrenaría hasta la frontera con agosto. Como consecuencia, la construcción de la plantilla y hasta la organización de la pretemporada no han seguido los plazos ideales. De un lado, respecto al plantel del curso anterior solo siguen tres piezas, todas granadinas: María Sánchez, Carmen Villanueva y Alba Vigo. Ocho son de momento los fichajes, a medio camino entre las 'oportunidades' que suponen jugadoras que vienen a Granada a estudiar o trabajar y los refuerzos que, gracias al aumento presupuestario respecto al curso anterior, ha podido afrontar el club.

Así, desde la NCAA estadounidense llegan la base Rosa Revueltas (Mount St. Marys University) y la alero María del Mar García (University of Rio Grande). Por dentro, aportan también juventud la canaria María Díaz (CB Clarinos) y la prometedora Thioro Sené (Maristas de Córdoba). Mientras, con un perfil previo más profesional, desembarcan en el club púrpura la aguerrida ala-pívot polaca Daria Ryzinska (AZS Uniwersytet Gdański), la exterior canadiense Odett Schlegl (Southwest Baptist University) y la interior senegalesa Mamme Counba, llamada a ser una pieza importante en la pintura, como ya fue en cursos previos en el Baloncesto Sevilla o, más recientemente, el CB Isla Bonita.

Por cerrar

El broche al equipo por el momento lo pone una veterana muy curtida en las competiciones FEB, como la base tinerfeña Laura Fernández, que jugará en Granada su decimonovena temporada. «Aún no está aún a tope, porque en enero tuvo que dejar de jugar por un tema laboral y en principio no contaba con volver, pero se dio la casualidad de que ha sacado una plaza de maestra en Granada y, gracias a eso, hemos conseguido que nos eche una mano. Su función principal con nosotras será echarnos una mano con las jóvenes», explica Roberto Girón. Sin embargo, el equipo no está cerrado, pendiente de dos movimientos: la posible incorporación de la exjugadora del Raca, Patri Benet, afincada en Granada y que ya ha jugado algún amistoso –«tiene un proyecto laboral en marcha y estamos barajando la mejor fórmula para que nos ayude sin renunciar a ello. Está poniendo facilidades, pero a día de hoy, no está inscrita con el equipo», explica el técnico–, así como de una '5' que aporte cierta presencia en el juego interior, factor que, de momento no sobra en el GmasB. Pero el mercado, como ya ocurriera el curso pasado durante meses, no se lo está poniendo nada fácil al club granadino, que sigue a la caza y captura de quien aumente, ante todo, su capacidad reboteadora e intimidadora.

Ampliar Laura Fernández, durante un entrenamiento. Ariel C. Rojas

Por inscripción tardía y ubicación geográfica, para el GmasB ha sido difícil hasta montar la pretemporada, viéndose obligado a jugar solo con equipos punteros de la categoría inferior. No será fácil, pero la ambición por mantener a Granada en categoría nacional sigue en pie. Este fin de semana arranca el juego.