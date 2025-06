Santiago Cortinas y Alba Membrilla se imponen en el Circuito Provincial de BTT Maratón Diputación

Los vencedores absolutos del Circuito Provincial BTT Maratón Diputación de Granada 2025 fueron Santiago Cortinas (C. C. Semar) y Alba Membrilla (Espejo Bike Team). Tras ... cuatro citas en Fornes, Salar, Lecrín y Loja, el torneo finalizó tras completarse las exigentes pruebas de larga distancia en bicicleta todo terreno de más de 50 kilómetros en entornos naturales.

El cartel comenzó con la 'VII BTT Los Ríos' en la comarca de la Alhama con un recorrido exigente y un paisaje espectacular en plena primavera. Sus 54 kilómetros en torno a Fornes no dieron tregua en una jornada donde destacaron Santiago Cortinas (C. C. Semar) y Alba Membrilla (Espejo Bike Team).

La siguiente prueba puntuable se dio en Salar con la 'II Maratón Villa Romana de Salar'. Su trazado de 58,5 kilómetros en un día complicado por la meteorología hizo su desarrollo aún más duro. Tras una bonita batalla se impusieron Adolfo García (C. D. Bikes Armilla) y Paula Martín (C. C. Wiber).

Lecrín organizó la tercera cita con la 'Subida a Fuente del Sabuco'. Con una gran nómina de corredores, repitieron su gran rendimiento la ciclista Membrilla y Cortinas. En junio, el 'Apolo Bike' de Loja puso el broche final a este circuito provincial con la cuarta prueba puntuable. Brillaron Miguel Molina (Espejo Bike Team) y Membrilla.