La RST proclama a los campeones provinciales del Circuito Honda España

Las finalistas en el cuadro femenino, junto al presidente de la RST Miguel Martínez Pozo.

V. M. R. Jueves, 23 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

Con un gran ambiente y expectación se celebró el Torneo Provincial Honda en la Real Sociedad de Tenis de Granada, donde 32 jugadores formaron el cuadro masculino. En la final, los cabezas de serie número 1 Javier Belda y Guichu Aguilera vencieron a la pareja dos, Alex de Lorenzo y Yago López en dos sets, por 7-6, 6-3.

En femenino hubo también 16 parejas. En una final muy reñida e igualada, las cabezas de serie nº 1 Cristina Molina y María Jesús Ortega se impusieron a las nº 3 Rocío Rodríguez y Ana Fayos en tres sets, con el tanteo de 6-3, 1-6, 6-2. Los campeones representarán a Granada en la fase final nacional, a celebrar en Madrid los días 22 y 23 de noviembre.

El Campeonato de Andalucía Mixto de Menores reunirá a 200 promesas del pádel andaluz en Granada este próximo fin de semana. Las pistas del Pádel Sport Granada Indoor acogerán esta cita de viernes a domingo.

Asimismo, se celebró el Curso de Monitor de la Universidad de Granada, con asistencia de otras provincias.