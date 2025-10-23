Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las finalistas en el cuadro femenino, junto al presidente de la RST Miguel Martínez Pozo. Ideal
Pádel

La RST proclama a los campeones provinciales del Circuito Honda España

Las pistas de Pádel Sport Granada albergan este fin de semana el Campeonato de Andalucía Mixto de Menores

V. M. R.

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:26

Comenta

Con un gran ambiente y expectación se celebró el Torneo Provincial Honda en la Real Sociedad de Tenis de Granada, donde 32 jugadores formaron el cuadro masculino. En la final, los cabezas de serie número 1 Javier Belda y Guichu Aguilera vencieron a la pareja dos, Alex de Lorenzo y Yago López en dos sets, por 7-6, 6-3.

En femenino hubo también 16 parejas. En una final muy reñida e igualada, las cabezas de serie nº 1 Cristina Molina y María Jesús Ortega se impusieron a las nº 3 Rocío Rodríguez y Ana Fayos en tres sets, con el tanteo de 6-3, 1-6, 6-2. Los campeones representarán a Granada en la fase final nacional, a celebrar en Madrid los días 22 y 23 de noviembre.

El Campeonato de Andalucía Mixto de Menores reunirá a 200 promesas del pádel andaluz en Granada este próximo fin de semana. Las pistas del Pádel Sport Granada Indoor acogerán esta cita de viernes a domingo.

Asimismo, se celebró el Curso de Monitor de la Universidad de Granada, con asistencia de otras provincias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  2. 2 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  3. 3 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  4. 4

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  5. 5 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  6. 6

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  7. 7 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  8. 8 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  9. 9 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  10. 10 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La RST proclama a los campeones provinciales del Circuito Honda España

La RST proclama a los campeones provinciales del Circuito Honda España