Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Equipo de la Real Sociedad de Tenis de Granada de pádel en la categoría de veteranos. Ideal
Polideportivo

La RST de Granada queda tercera en el Nacional de veteranos de pádel

Purullena dirá adiós al Provincial de XCO Diputación de Granada en ciclismo

V. M. R.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

Recientemente, el equipo de pádel de la categoría de veteranos de la Real Sociedad de Tenis de Granada, disputó la fase final del campeonato de ... España de la series de pádel seniors, celebradas en el club Icónico de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  7. 7 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La RST de Granada queda tercera en el Nacional de veteranos de pádel

La RST de Granada queda tercera en el Nacional de veteranos de pádel