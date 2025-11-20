La RST de Granada queda tercera en el Nacional de veteranos de pádel

Recientemente, el equipo de pádel de la categoría de veteranos de la Real Sociedad de Tenis de Granada, disputó la fase final del campeonato de ... España de la series de pádel seniors, celebradas en el club Icónico de Sevilla.

Durante la primera jornada, los granadinos consiguieron pasar la fase de clasificación a través de una liguilla, al ganar dos de las tres eliminatorias disputadas, con lo que obtuvieron así el billete para las semifinales de la segunda jornada de competición.

La semifinal se encontraba empatada a una victoria, por lo que se resolvió en el tercer set del tercer encuentro, con la mala fortuna para la RSTde Granada que se produjo la lesión del jugador Manuel Martín, por lo que, con tan sensible baja, el conjunto vio truncado así su sueño de alcanzar la final.

No obstante los granadinos lograron quedar terceros de España en el campeonato, lo que refleja su excelente papel en la competición nacional.

Los integrantes del equipo de la Real Sociedad de Tenis de Granada fueron: Diego Colón, Manuel Martín, Miguel Martín, Miguel Álvarez de Cienfuegos, Álvaro Escobar, José Luis Martín, Rafa Martín, Rafa Miranda, Jesús Gallegos, Ignacio Pin, Víctor Oliva y David Avidad.

Ciclismo

El municipio de Purullena se prepara para despedir el cartel 2025 del Circuito Diputación de Granada BTT XCO, una temporada que ha recorrido ya siete localidades de la provincia con pruebas dedicadas a todas las categorías. El próximo domingo será el turno de este municipio, situado en el corazón del Geoparque de Granada, que acogerá la disputa del II Rally BTT XCO Purullena, prueba organizada por el C.D. Fer García y dirigida exclusivamente a las categorías de escuelas.

A partir de las 11:00 horas, se sucederán las diferentes mangas sobre un circuito con salida y llegada en la Piscina Municipal de Purullena, adaptado según la categoría de cada participante. Los más pequeños, de categorías promesa y principiante, recorrerán un trazado de 0,81 kilómetros, mientras que alevines e infantiles lo harán sobre un circuito de 1,99 kilómetros. El número de vueltas se determinará conforme a la normativa del circuito.

Las inscripciones están abiertas (en el enlace https://dipgraciclismo.com) hasta el jueves 27 de noviembre y tienen un precio de cinco euros para federados y once para licencias de un día. Las personas interesadas también podrán apuntarse el mismo día de la prueba, siempre y cuando queden plazas libres, en el horario de recogida de dorsales, de 9:30 a 10:30 horas, en la Piscina Municipal.