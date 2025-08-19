Rosa Revueltas regresa de Estados Unidos para reforzar el proyecto de GmasB en la LF 2

Ideal Martes, 19 de agosto 2025, 18:35 Comenta Compartir

El GmasB ha dado un golpe de efecto en el mercado de la Liga Femenina 2 con un fichaje de gran calibre. Rosa Revueltas, jugadora almeriense con un impresionante periplo de cuatro años en Estados Unidos, regresa a España para unirse al proyecto morado. Su incorporación consolida la ambición del club de cara a la temporada 2025-2026, sumando a la plantilla un talento con una formación y experiencia de élite.

La trayectoria de Revueltas es un testimonio de su constante progresión.

Sus inicios en categorías inferiores en el CD La Juaida ya mostraron su potencial, donde consiguió un subcampeonato de Andalucía que le abrió las puertas a una beca en Estados Unidos. Allí, su evolución fue meteórica: tras dos años en la liga universitaria junior NJCAA con Eastern Wyoming College y Arizona Western College, dio el salto a la NCAA División I, la máxima categoría del baloncesto universitario americano, donde compitió durante dos temporadas con la Mount St Marys University. Esta experiencia en el baloncesto de élite, sumada a su éxito en las categorías inferiores andaluzas, la convierten en una jugadora contrastada y de gran valor.

Con este fichaje, Rosa Revueltas se suma a la base de jugadoras ya confirmadas en la plantilla de Roberto Girón: las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, y el otro fichaje, María del Mar García. La llegada de Revueltas representa un salto de calidad y un mensaje claro del GmasB de que su proyecto en esta segunda etapa en LF2 busca consolidarse con jugadoras con un perfil técnico y competitivo de primer nivel, capaces de marcar la diferencia en la categoría.