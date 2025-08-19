Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rosa Revueltas bota el balón. GmasB
Baloncesto femenino

Rosa Revueltas regresa de Estados Unidos para reforzar el proyecto de GmasB en la LF 2

La almeriense, jugadora con experiencia en NCAA División I, se suma a la remozada plantilla de las púrpuras

Ideal

Martes, 19 de agosto 2025, 18:35

El GmasB ha dado un golpe de efecto en el mercado de la Liga Femenina 2 con un fichaje de gran calibre. Rosa Revueltas, jugadora almeriense con un impresionante periplo de cuatro años en Estados Unidos, regresa a España para unirse al proyecto morado. Su incorporación consolida la ambición del club de cara a la temporada 2025-2026, sumando a la plantilla un talento con una formación y experiencia de élite.

La trayectoria de Revueltas es un testimonio de su constante progresión.

Sus inicios en categorías inferiores en el CD La Juaida ya mostraron su potencial, donde consiguió un subcampeonato de Andalucía que le abrió las puertas a una beca en Estados Unidos. Allí, su evolución fue meteórica: tras dos años en la liga universitaria junior NJCAA con Eastern Wyoming College y Arizona Western College, dio el salto a la NCAA División I, la máxima categoría del baloncesto universitario americano, donde compitió durante dos temporadas con la Mount St Marys University. Esta experiencia en el baloncesto de élite, sumada a su éxito en las categorías inferiores andaluzas, la convierten en una jugadora contrastada y de gran valor.

Con este fichaje, Rosa Revueltas se suma a la base de jugadoras ya confirmadas en la plantilla de Roberto Girón: las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, y el otro fichaje, María del Mar García. La llegada de Revueltas representa un salto de calidad y un mensaje claro del GmasB de que su proyecto en esta segunda etapa en LF2 busca consolidarse con jugadoras con un perfil técnico y competitivo de primer nivel, capaces de marcar la diferencia en la categoría.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mata a su cuñado con una escopeta y luego se suicida en Arenas del Rey
  2. 2

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  6. 6 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  7. 7

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  8. 8

    Susto en Pinos Puente al reactivarse el incendio en la fábrica de aceite
  9. 9 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  10. 10 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rosa Revueltas regresa de Estados Unidos para reforzar el proyecto de GmasB en la LF 2

Rosa Revueltas regresa de Estados Unidos para reforzar el proyecto de GmasB en la LF 2