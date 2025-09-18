Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roberto Carballés, durante un servicio. Efe
Roberto Carballés supera a Koop y pasa a cuartos en Bad Waltersdorf

El Sima Granada visita Murcia para buscar la primera victoria del curso en fútbol sala

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:15

Roberto Carballés tuvo que emplearse a fondo ante Sandro Kopp en los octavos de final del Challnger de Bad Waltersdorf, torneo que se disputa en arcilla en Austria, con 6-1, 3-6 y 6-2. El granadino se impuso con claridad, por 6-1, en el primer set, pero luego se topó con un gran juego por parte del austriaco, que logró dos 'breaks' seguidos tras el 3-3 para un 3-6 que obligó al set de desempate. Y empezó con su saque el jugador local, 338 actual del ranking de la ATP. Carballés tuvo un 0/40 y, más tarde, resistió para evitar el 0-2 a muchas ventajas de Koop, para dominarlo del 2-2 al 6-2 final.

Fútbol sala

El Sima Granada FS visita Murcia para buscar la primera victoria del curso. Los de Nano Calvache chocan con el Nawter Blanca FS (este viernes, 20.30 horas), colista tras caer por 9-2 ante el Mengíbar en la primera jornada. Nawter Blanca FS y Sima Granada FS medirán fuerzas een el Pabellón Miguel Ángel Cano Mellado del pequeño municipio murciano de Blanca. Ambos buscarán su primer triunfo de la temporada tras mantener la categoría en Segunda División B el año pasado y reforzarse en el mercado estival. El Sima Granada tuvo una gran puesta en escena ante el Bujalance del internacional Solano en el debut en Núñez Blanca. Un 2-2 final en el luminoso no reflejó el dominio real de los pupilos de Nano Calvache, pero sí la ambición y el hambre de un grupo joven dispuesto a sorprender est campaña.

Ciclismo

El Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2025 en categorías de escuelas enfila ya su recta final. La modalidad olímpica del BTT visitará uno de los lugares más señalados de la geografía granadina en cuanto al XCO. No en vano, uno de sus vecinos más ilustres, el bastetano David Valero, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021).

Precisamente la prueba que organiza el sábado 27 de septiembre, desde las 17 horas en la localidad de Baza, el BTT Por Aquí Mismo, promotor de este evento, lleva su nombre. Este 'VIII Rally Ciudad de Baza-GP David Valero' se desarrollará en el archiconocido circuito de esta modalidad en Fuente Tapia, y que igualmente lleva el nombre de este biker.

Las jóvenes promesas del BTT granadino y andaluz no querrán perderse esta cita que contará con dos recorridos diferenciados: uno de 0,7 km para promesa y principiante, y otro con algo más de complejidad y 1,4 km, donde se medirán las categorías alevín e infantil. Las inscripciones para este evento estarán abiertas hasta el jueves 25 de septiembre a las 15 horas. El precio es de 5 euros federados y 11 no federados. Inscripciones el día de la prueba, siempre y cuando queden plazas libres. La prueba se desarrollará con dorsal único. Ver normativa del circuito en dipgraciclismo.com para consultar los horarios de las mangas, verificación de dorsales, entregas de trofeos, y la política de devoluciones.

Como siguiente prueba y definitiva para las categorías de escuelas en el provincial, llegará el 'II Rally BTT XCO', previsto para el domingo 30 de noviembre en Purullena.

