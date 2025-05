Roberto Carballés, a pensar en la hierba

Víctor M. Romero Sábado, 24 de mayo 2025, 19:20 Comenta Compartir

Roberto Carballés intentó hasta el último momento participar en Roland Garros. De hecho, apareció en el cuadro final, con sorteo interesante y estreno, previsto para este domingo, frente al francés Valentin Royer, que ocupa el puesto 120 en el ránking de la ATP y que tiene su mejor lugar en el 115, abril de este año.

Sin embargo, el granadino no se recuperó a tiempo de la lesión de psoas que sufrió en el Trofeo Conde de Godó, la misma que le impidió estar presente en el Masters de Madrid y que le obligó a abandonar en la primera ronda de Roma, tras otro intento infructuoso de regresar con garantías al circuito. La salud manda sobre la competición.

El bravo jugador de la Real Sociedad de Tenis de Granada tendrá ya que pensar en la hierba, la lesión le ha complicado toda la gira por tierra de la temporada, y el objetivo principal es superar las molestias físicas y llegar en las mejores condiciones posibles al tercer grand slam de 2025, Wimbledon.

Alcaraz y Davidovich

También Carlos Alcaraz iba a debutar este domingo contra Kei Nishikori, finalista del US Open en el ya lejano 2014 y batallador contra las lesiones en los últimos años. El japonés no llegaba en un gran momento físico y se retiró del partido que tenía que jugar esta semana en el torneo de Ginebra contra Karen Khachanov, por lo que al final no pudo recuperarse a tiempo tampoco y decidió retirarse.

Por ello Alcaraz empezará el lunes contra el italiano Giulio Zeppieri, procedente de la fase previa. No parece gran obstáculo para el murciano, que ya ha completado un par de entrenamientos en la Philippe Chatrier y que participó como vigente campeón en el sorteo, junto al futbolista Ousmane Dembelé.

En cuanto al resto de españoles, muchas miradas estaban puestas en Alejandro Davidovich, por su gran temporada que le tiene entre los quince mejores del año, pero el malagueño ha tenido muy mala suerte en el sorteo y podría enfrentarse en tercera ronda contra Sinner.