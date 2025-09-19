Roberto Carballés, firme en Austria

Víctor M. Romero Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Roberto Carballés se clasificó para las semifinales del Challenger de Bad Waltersdorf, al imponerse por 6-3 y 6-4 al checo Hynek Barton, el 302 del ránking ATP y de solo 21 años.

El granadino se jugará el pase a la final este sábado, desde las 14.30 horas, frente al también checo Vik Kopriva, puesto 102 y que superó a Pablo Carreño por 6-2, 0-6 y 6-1 en un partido de vaivenes, y que será un duro rival para 'Rober', favorito número tres frente al dos que es el checo.

En el primer set, el granadino mantuvo su servicio hasta el 4-3, siempre por delante, para asestar el golpe con el 'break' en el momento clave, para el 5-3 y garantizar su saque con puntos largos, en los que se basó en la derecha hasta que el rival cometió errores, y anotarse la primera manga por 6-3.

En el segundo set, Barton se cambió de camiseta para ver si daba un giro al encuentro, incluso sacó desde la esquina buscando el ángulo máximo. Pero el jugador de la RST de Granada aprovechó un segundo 'break', el del 3-2 para afianzarse hacia la victoria, aunque antes tuvo otro con el 2-1 que fue neutralizado por Barton, muy nervioso e impulsivo en la arcilla austriaca.