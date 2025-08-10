Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Roberto Carballés devuelve una bola de revés ante Tiafoe. Reuters
Tenis

Roberto Carballés se despide de Cincinnati tras caer frente a Tiafoe en dos sets

El granadino sufre una derrota en segunda ronda ante uno de los cabezas de serie del torneo por 6-4 y 6-3

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:10

Roberto Carballés dijo adiós al ATP 1000 de Cincinnati tras caer derrotado en dos mangas ante Frances Tiafoe, duodécimo en el ránking ATP y uno ... de los cabezas de serie del torneo norteamericano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  3. 3 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  4. 4

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  5. 5

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  6. 6 Choque entre dos vehículos en la A-92
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roberto Carballés se despide de Cincinnati tras caer frente a Tiafoe en dos sets

Roberto Carballés se despide de Cincinnati tras caer frente a Tiafoe en dos sets