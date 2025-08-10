Roberto Carballés se despide de Cincinnati tras caer frente a Tiafoe en dos sets
El granadino sufre una derrota en segunda ronda ante uno de los cabezas de serie del torneo por 6-4 y 6-3
Granada
Domingo, 10 de agosto 2025, 17:10
Roberto Carballés dijo adiós al ATP 1000 de Cincinnati tras caer derrotado en dos mangas ante Frances Tiafoe, duodécimo en el ránking ATP y uno ... de los cabezas de serie del torneo norteamericano.
El jugador estadounidene cerró el primer set en algo menos de una hora tras un intercambio de roturas de servicio que añadieron picante al duelo. Con 4-4, el granadino cedió y Tiafoe no perdonó (6-4).
El segundo set arrancó mal para Carballés con otro 'break', aunque se repuso inmediatamente al resto (1-1). Tiafoe se mantuvo firme en el peloteo y provocó los fallos del granadino para romperle más servicios y pasar de ronda (6-3).
