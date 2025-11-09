La RFAF en Granada organiza la gran fiesta del fútbol provincial

La ciudad deportiva de Maracena acoge el campeonato de selecciones comarcales alevín Diputación de Granada de fútbol 7 y fútbol sala que congrega a casi ... 150 niños y niñas de toda la provincia

Este campeonato enfrenta a cuatro comarcas (Costa, Norte, Centro y Poniente granadino) en las distintas modalidades. Desde las 9.30 horas se han celebrado tres torneos paralelos: fútbol 7 masculino, fútbol sala masculino y fútbol femenino. En este caso concreto, cabe destacar que las jugadoras disputarán un torneo combinado, participando tanto en fútbol como en fútbol sala.

Se lleva a cabo una liguilla a un partido en cada modalidad para después medir a los combinados en un tercer y cuarto puesto y su posterior finalísima.