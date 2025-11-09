La RFAF en Granada organiza la gran fiesta del fútbol provincial

CanteraLa RFAF en Granada organiza la gran fiesta del fútbol provincial
Tiene lugar en Maracena
R. I.
Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:11
La ciudad deportiva de Maracena acoge el campeonato de selecciones comarcales alevín Diputación de Granada de fútbol 7 y fútbol sala que congrega a casi ... 150 niños y niñas de toda la provincia
Este campeonato enfrenta a cuatro comarcas (Costa, Norte, Centro y Poniente granadino) en las distintas modalidades. Desde las 9.30 horas se han celebrado tres torneos paralelos: fútbol 7 masculino, fútbol sala masculino y fútbol femenino. En este caso concreto, cabe destacar que las jugadoras disputarán un torneo combinado, participando tanto en fútbol como en fútbol sala.
Se lleva a cabo una liguilla a un partido en cada modalidad para después medir a los combinados en un tercer y cuarto puesto y su posterior finalísima.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión