El reto por el Virgen de las Nieves de Granada recauda más de 150.000 euros

'Pitufollow' lo consiguió. El conocido 'influencer' deportivo, llamado en realidad Sergio Turull y con más de 600.000 seguidores tan solo en Instagram, consiguió ... recaudar más de 150.000 euros para reformar la planta de Oncología Infantil del hospital Virgen de las Nieves de la capital con un ambicioso reto a base de recorrer kilómetros y kilómetros por toda España de la mano de la Fundación Juegaterapia.

El pasado 22 de junio dio comienzo en Tenerife al 'Proyecto 50-50-50', iniciativa solidaria con la que recaudaría fondos para la causa a través del deporte. Visitaría 50 provincias españolas en 50 días para correr 50 kilómetros diarios en cada una de ellas para promover los beneficios de la actividad física. Tras su arranque en Islas Canarias, 'Pitufollow' prosiguió por Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Cataluña. Siempre acompañado por una legión de seguidores 'runners'.

El sábado 28 de junio hizo lo propio en Granada con una cita a la que se personaron cientos de granadinos dispuestos a correr por la Vega. «Estar aquí, la ciudad de esta causa solidaria, va a ser especial. Pudimos visitar a los niños del Virgen de las Nieves, unos auténticos valientes que se merecen disponer de espacios lúdicos y bonitos donde poder jugar durante su ingreso. Con este proyecto promovemos el deporte y que la gente se mueva por salud, además de por la lucha contra el cáncer infantil», explicó el propio 'influencer' a IDEAL antes de empezar el circuito.

La medallista olímpica María Pérez acudió a su llamada por las redes sociales y también participó en la iniciativa en Granada, promocionando su carácter solidario ante toda España de cara a mejorar el servicio que ofrece el centro hospitalario a los menores ingresados. Además de la atención médica, la unidad actual dispone de un aula escolar y de diversas actividades lúdicas con la ayuda de profesores y voluntarios.

159.000 euros

Según registra el portal 'migranodearena.org', el 'Proyecto 50-50-50' acumula una recaudación total cercana a los 159.000 euros. El plazo para realizar donaciones se extiende durante algo más de un mes, por lo que todos los interesados en sumarse a la causa pueden contribuir hasta entonces. El objetivo inicial se fijó en 150.000 euros, barrera más que superada a raíz del compromiso de más de cinco millares de donantes, así como el del propio 'Pitufollow' y sus zapatillas.'