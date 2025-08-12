Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El 'influencer' Sergio Turull, durante su paso por Granada. Blanca Rodríguez
Atletismo

El reto por el Virgen de las Nieves de Granada recauda más de 150.000 euros

El 'influencer' Sergio Turull completa su iniciativa solidaria de 'running' para remodelar la planta de Oncología Infantil del hospital

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 15:17

'Pitufollow' lo consiguió. El conocido 'influencer' deportivo, llamado en realidad Sergio Turull y con más de 600.000 seguidores tan solo en Instagram, consiguió ... recaudar más de 150.000 euros para reformar la planta de Oncología Infantil del hospital Virgen de las Nieves de la capital con un ambicioso reto a base de recorrer kilómetros y kilómetros por toda España de la mano de la Fundación Juegaterapia.

